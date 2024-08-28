Жители страны-агрессора увидели, что война перешла на их территорию. Теперь посыпались обвинения и в сторону Владимира Путина, и в сторону рядовых граждан, которые не оказывали никакого сопротивления действиям ВСУ.

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Что говорят россияне о Курской операции

Жительница России выступила с обращением и отметила, что ответственность за провал обороны должен нести местный губернатор, а также чиновники высшего уровня. Среди них она вспомнила президента Владимира Путина.

Также едва ли не впервые россияне начали задавать своему руководителю очень неудобные вопросы. Люди не понимают, почему так называемая "вторая армия мира" допустила столько ошибок и как следствие потеряла часть территорий. На фоне этого Путина попросили наконец уйти в отставку.

В феврале 2022 году СМИ говорили, что так называемая "сво" закончится через 3 дня. Но она идет уже третий год. Цели, которые были официально заявлены, так и не достигнуты,

– жалуется житель России.

Далее он спросил Путина, почему при его правлении перестали работать тысячи заводов и не является ли это свидетельством государственной измены. Вспомнили российскому диктатору его вклады в американские облигации, которые работают на экономику США.

"Вы кому вообще служить: США или российскому народу? Почему народ живет в нищете? Мы требуем вашей отставки", – добавил мужчина.