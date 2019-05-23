Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что уголовные дела возбуждены против него являются признаком начала парламентской избирательной кампании, а нарушают их по жалобам "врагов Украины".

Об этом он рассказал журналистам "Украинской правды" во время посещения фестиваля "Книжный Арсенал".

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Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины,

– заявил Порошенко.

Также он назвал дела против себя "политическим преследованием".

"Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли защищать Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против Российской Федерации, это попытка переложить ответственность с Российской Федерации, страны-агрессора... на власть Украины... Я готов отвечать за это, – сказал экс-глава государства.

Кроме того Порошенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свои действия по получению Украиной томоса, и заявил, что "это был правильный и решительный шаг".

"Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня, когда по нашим войскам вели огонь из всех средств... и я тогда отдал приказ на контрнаступление, и в результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. И это было "преступление" против Украины. Я готов нести ответственность за это "преступление", – добавил он.

В то же время, Порошенко не прокомментировал производства, которое инициировала против него Специализированная антикоррупционная прокуратура из-за потенциальных энергетических спекуляций.

Антикоррупционная прокуратура начала производства 22 мая 2019 по незаконной деятельности группы лиц в энергетической сфере Украины, которых координировал народный депутат Кононенко и "бывший Президент Украины".