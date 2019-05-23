04:40
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

      112 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что уголовные дела возбуждены против него являются признаком начала парламентской избирательной кампании, а нарушают их по жалобам "врагов Украины".

      Об этом он рассказал журналистам "Украинской правды" во время посещения фестиваля "Книжный Арсенал".

      Читайте также: Порошенко анонсировал съезд БПП и серьезное обновление партии: дата

      Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины,
      – заявил Порошенко.

      Также он назвал дела против себя "политическим преследованием".

      "Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли защищать Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против Российской Федерации, это попытка переложить ответственность с Российской Федерации, страны-агрессора... на власть Украины... Я готов отвечать за это, – сказал экс-глава государства.

      Кроме того Порошенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свои действия по получению Украиной томоса, и заявил, что "это был правильный и решительный шаг".

      "Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня, когда по нашим войскам вели огонь из всех средств... и я тогда отдал приказ на контрнаступление, и в результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. И это было "преступление" против Украины. Я готов нести ответственность за это "преступление", – добавил он.

      В то же время, Порошенко не прокомментировал производства, которое инициировала против него Специализированная антикоррупционная прокуратура из-за потенциальных энергетических спекуляций.

      Антикоррупционная прокуратура начала производства 22 мая 2019 по незаконной деятельности группы лиц в энергетической сфере Украины, которых координировал народный депутат Кононенко и "бывший Президент Украины".

      blog_ava
      О чем недавно назначенный замглавы АП Пристайко несколько часов говорил с Зеленским
      сегодня
      155
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Коррупция Расследования САП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 мая: провал избирательных законов в ВР и новые громкие назначения Зеленского
      22 мая , 22:42 Главные новости 22 мая: провал избирательных законов в ВР и новые громкие назначения Зеленского
      657
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 мая , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 864
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 мая , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 337
      Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      22 мая , 20:02 Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      Світлана Попова 1126
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      22 мая , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1752
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук