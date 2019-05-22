Порошенко анонсировал съезд БПП и серьезное обновление партии: дата

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет съезд, на котором будет "очень серьезное обновление партии и партийного списка".

На съезде политической силы будет обсуждаться участие партии в досрочных парламентских выборах 21 июля.

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Любой настоящий политик должен быть готов к выборам, и моя команда к ним готова. Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах. В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором произойдет очень серьезное обновление партии и партийного списка,

– сказал Порошенко.

Съезд политсилы Порошенко может состояться в пятницу, 24 мая, и будет состоять из двух частей, пишет РБК-Украина ссылаясь на источники в руководстве партии.

Также политик добавил, что его партия идет на выборы, чтобы защитить евроатлантические и европейские достижения Украины и не позволить развернуть страну в сторону России и остановить реформы.

На сьогоднішній день ми бачимо, що положення Конституції не були дотримані – ця команда почала діяльність з порушення Основного Закону. Це точно не може не викликати занепокоєння. — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 травня 2019 р.

Когда состоятся досрочные парламентские выборы? 20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на следующие 2 месяца" до роспуска Рады: принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.



21 мая состоялись консультации лидеров фракций Верховной Рады и Владимира Зеленского. По их итогам политики договорились, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля 2019 года. Впоследствии президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.



Также Зеленский предлагал нардепам на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство – снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему выборов. Однако, парламентарии провалили голосование, и Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два избирательных законопроекта президента.



Когда должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон

