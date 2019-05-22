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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Порошенко анонсував з'їзд БПП та серйозне оновлення партії: дата

      303 Читать новость на русском
      "Блок Петра Порошенка" проведе з'їзд партії 24 травня
      "Блок Петра Порошенка" проведе з'їзд партії 24 травня / solydarnist.org

      П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом політсила "Блок Петра Порошенка "Солідарність"" проведе з'їзд, на якому буде "дуже серйозне оновлення партії та партійного списку".

      На з'їзді політичної сили буде обговорюватися участь партії у дострокових парламентських виборах 21 липня.

      Читайте також: Які шанси у старих і нових партій пройти в Раду на виборах у липні

      Будь-який справжній політик має бути готовий до виборів, і моя команда до них готова. Моя команда братиме участь у виборах до Парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з’їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку,
      – сказав Порошенко.

      З'їзд політсили Порошенка може відбутися у п'ятницю, 24 травня і буде складатися з двох частин, пише РБК-Україна посилаючись на джерела в керівництві партії.

      Також політик додав, що його партія йде на вибори, аби захистити євроатлантичні та європейські досягнення України та не дозволити розвернути країну в бік Росії і зупинити реформи.

      Коли відбудуться дострокові парламентські вибори?20 травня під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський заявив про намір розпустити український парламент. Він дав нардепам декілька термінових завдань "на 2 наступні місяці" до розпуску Ради: прийняття закону про зняття депутатської недоторканності, про незаконне збагачення та про вибори.

      21 травня відбулися консультації лідерів фракцій Верховної Ради та Володимира Зеленського. За їх підсумками політики домовились, що позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року. Згодом президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.

      Також Зеленський пропонував нардепам на позачерговому засіданні Верховної Ради змінити виборче законодавство – знизити прохідний бар'єр до парламенту з 5% до 3% та скасувати мажоритарну систему виборів. Проте, парламентарі провалили голосування і Верховна Рада не включила до порядку денного сесії два виборчі законопроекти президента.

      дострокові вибори
      Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон
       

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Розпуск Ради Петро Порошенко Блок Петра Порошенка Парламентські вибори 2019
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