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      САП начала производство против "бывшего Президента Украины"

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      Петр Порошенко – пятый президент Украины
      Петр Порошенко – пятый президент Украины / EPA-EFE/STEPAN FRANKO

      Руководитель САП Холодницкий встретился с одиозным Крючковым. Из-за свидетельства этого экс-владельца компании "Энергосеть" Антикоррупционная прокуратура начала производство относительно незаконной деятельности группы лиц в энергетической сфере Украины, которых координировал народный депутат Кононенко и "бывший Президент Украины".

      Заявление Крючкова

      Бывший владелец и руководитель компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков написал заявление о незаконных действиях "бывшего Президента Украины" и других украинских чиновников и бизнесменов. Руководитель САП Назар Холодницкий встретился с Дмитрием Крючковым, чтобы обсудить это заявление.

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      Вследствие заявления и встречи САП начала производства и внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. Информация об этом появилась на странице САП в Facebook 22 мая 2019 года.

      Что именно будет расследовать САП

      В сообщении САП говорится, что Крючков писал в своем заявлении о должностных лицах и членах наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", которые совместно с должностными лицами Фонда госимущества и другими должностными лицами органов государственной власти:

      • Использовали служебные полномочия для распределения ключевых должностей в ПАО "Центрэнерго", чтобы разворовывать деньги общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.
      • По предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укруглетрейдинг", ООО "Шахтерсктранс" и другими закупали уголь по завышенной цене, используя фиктивные предприятия.

      Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировали народный депутат Украины Кононенко И.В. и бывший президент Украины,
      – написали в САП.

      Согласно заявлению Крючкова, более 6 миллиардов гривен злоумышленники незаконно вывели из ПАО "Центрэнерго" в течение 2016-2018 годов.

      Кто такой Дмитрий Крючков, в каких хищениях его подозревают и о перипетии его экстрадиции из Германии – читайте в материалах 24 канала:

      • Интерпол передал Крючкова НАБУ: почему именно перед вторым туром выборов и при чем здесь Порошенко
      Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину: кто он такой и в каких хищениях его подозревают
      •  Крючкова избрали меру пресечения: детали решения суда
      • Экс-нардеп Крючков вышел из-под стражи под залог
      • Никакой экстрадиции не было: Крючков получил загранпаспорт и вернулся в Германию

       

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Коррупция Назар Холодницкий САП Дмитрий Крючков Расследования
      Источник: 24 канал
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