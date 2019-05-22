САП начала производство против "бывшего Президента Украины"

Руководитель САП Холодницкий встретился с одиозным Крючковым. Из-за свидетельства этого экс-владельца компании "Энергосеть" Антикоррупционная прокуратура начала производство относительно незаконной деятельности группы лиц в энергетической сфере Украины, которых координировал народный депутат Кононенко и "бывший Президент Украины".

Заявление Крючкова

Бывший владелец и руководитель компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков написал заявление о незаконных действиях "бывшего Президента Украины" и других украинских чиновников и бизнесменов. Руководитель САП Назар Холодницкий встретился с Дмитрием Крючковым, чтобы обсудить это заявление.

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Вследствие заявления и встречи САП начала производства и внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. Информация об этом появилась на странице САП в Facebook 22 мая 2019 года.

Что именно будет расследовать САП

В сообщении САП говорится, что Крючков писал в своем заявлении о должностных лицах и членах наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", которые совместно с должностными лицами Фонда госимущества и другими должностными лицами органов государственной власти:

• Использовали служебные полномочия для распределения ключевых должностей в ПАО "Центрэнерго", чтобы разворовывать деньги общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

• По предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укруглетрейдинг", ООО "Шахтерсктранс" и другими закупали уголь по завышенной цене, используя фиктивные предприятия.

Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировали народный депутат Украины Кононенко И.В. и бывший президент Украины,

– написали в САП.

Согласно заявлению Крючкова, более 6 миллиардов гривен злоумышленники незаконно вывели из ПАО "Центрэнерго" в течение 2016-2018 годов.

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