Никакой экстрадиции не было: Крючков получил загранпаспорт и вернулся в Германию

После громкой экстрадиции из Германии в Украину и судебного процесса экс-владельца компании "Энергосеть" и фигуранта журналистского расследования "Схем" Дмитрия Крючкова не только выпустили под залог, но и вернули ему заграничный паспорт. Бизнесмен беспрепятственно вернулся в Германию.

Российский паспорт политического беженца

Крючков получил сообщение, что ему возвращают загранпаспорт, просто во время интервью журналистам "Экономической правды". Издание утверждает, что Крючков в тот же день вернулся в Германию.

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К сожалению, неизвестно, говорилось ли об украинском загранпаспорте. Впрочем, по словам самого Крючкова известно, что у него есть паспорт политического беженца, выданный Россией.

Это международный паспорт. Он выдан РФ, но по согласованию с европейской стороной. Это паспорт для перемещения между границами. Я без виз пересекаю границу. Он имеет статус согласно Конвенции о правах беженца от 1958 года. Во всем мире таких паспортов где 1200,

– признался Крючков.

Правда, добавил, что для возвращения в Украину под присягой суда Германии отказался от статуса беженца и этого паспорта по требованию немецкой стороны.



Дмитрий Крючков рассказал, что имел российский паспорт политического беженца

В этом же интервью бизнесмен убеждал, что никакой экстрадиции не было: мол, подал заявление на возврат самостоятельно и под присягой подтвердил свое добровольное решение.

Арест из-за превышения скорости

В апреле 2018 года Крючков за рулем ехал из Женевы в Вену, пересекая территорию Германии: "В Баварии я превысил скорость – меня догнала и остановила полиция". В базе данных полиции, мол, фигурировала информация от украинского НАБУ, что Крючкова разыскивает Интерпол.

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Мужчину задержали. Но его защитники связались с центральным бюро "Интерпола" во французском Лионе и оттуда сообщили, что Крючков "не является субъектом розыска" с 2016 года. До выяснения дальнейших обстоятельств Крючкова выпустили под залог.

Меня никогда не было в розыске ни в Украине, ни в Европе,

– заявил Крючков.

И добавил: "Мы еженедельно обращались в МВД и получали ответы, что я не нахожусь в уголовной базе розыска Украины. Не было меня и в базе розыска Интерпола". А в Украину Крючков якобы вернулся только для того, чтобы "разобраться в ближайшее время с этим делом", в которой "нет перспективы для суда".

Что известно о "деле Крючкова"?

В феврале 2018 года журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике. Они опубликовали записи телефонных разговоров людей с голосами, похожими на голоса Дмитрия Крючкова и Игоря Кононенко, братьев Игоря и Григория Суркисов и других лиц. Эти люди обсуждали незаконные сделки с облэнерго.



В апреле 2018 года Крючкова арестовали в Германии по требованию НАБУ, но 17 мая 2018 года он вышел под залог.



В ноябре 2018 года прокуроры САП обнародовали подозрение Крючкову. В Антикоррупционной прокуратуре отмечали, что говорится о завладении бюджетными деньгами в размере 424 миллиона гривен.



15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ. Это случилось перед вторым туром выборов, поэтому активно в СМИ обсуждали вероятность того, что Крючков будет свидетельствовать против президента Петра Порошенко и его окружения.



17 апреля Соломенский райсуд Киева арестовал Крючкова с альтернативой залога в 7 миллионов гривен. 19 апреля Крючков вышел из следственного изолятора под залог.

Кто такой Дмитрий Крючков и в которых хищениях его подозревают – подробно в материале 24 канала

Как в САП прокомментировали вылет Крючкова в Германию

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины разрешили выехать в Германию Крючкову на 10 дней. С него действительно сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт. Заместитель председателя САП Владимир Кривенко объяснил, что разрешение на выезд Крючкову предоставили по семейным обстоятельствам (чтобы мужчина смог присутствовать на операции своего сына). Прокуроры ожидают возвращения Крючкова уже 20 мая.