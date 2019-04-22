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      Экс-нардеп Крючков вышел из-под стражи под залог

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      Дмитрий Крючков вышел из СИЗО под залог в 7 миллионов гривен.
      Дмитрий Крючков вышел из СИЗО под залог в 7 миллионов гривен. / Lb.ua

      Бывший нардеп Дмитрий Крючков вышел из следственного изолятора под залог в 7 миллионов гривен. Политика подозревают в хищении денег из госбюджета в особо крупных размерах.

      Залог за Крючкова внес его адвокат Александр Лысак, сообщает "Украинская правда".

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      "Да, внесли (залог), (Крючков) вышел 19 апреля", – сказал адвокат экс-нардепа.

      Лысак добавил, что 24 апреля состоится заседание суда, на котором обжалуют меру пресечения Крючкову.

      17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал экстрадированному из Германии Интерполом Крючкову меру пресечения – 45 суток под стражей с возможностью внести залог в 7 миллионов гривен.

      Крючкова подозревают в хищении денег из госбюджета в особо крупных размерах. Сам политик виновным себя не считает.

      Почему Крючкова подозревают в хищении денег? Журналисты программы "Схемы" выяснили, что в 2015 году Крючков через управляемую им компанию "Энергосеть" организовывал схемы вывода денег из государственных облэнерго. Делал это политик в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также нардепа из фракции БПП Игоря Кононенко. Из-за этого государство понесло убытки на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен.

      В июле 2016 Крючкова объявили в розыск по делу против холдинговой компании "Энергосеть". По данным НАБУ, политик с 17 мая 2016 года сменил свое место жительства, привычный образ жизни, номера телефонов и скрывался от правоохранительных органов Украины за границей.

      В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова. Через год в апреле стало известно, что его задержали в Германии. А в мае того же года Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог в 100 тысяч евро.

      В апреле 2019 года в Германии экс-нардепа задержали по запросу украинских правоохранителей и экстрадировали в Украину.

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      Теги: Дмитрий Крючков Новости Украины Новости политики Арест СІЗО Расследования Деньги Коррупция
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