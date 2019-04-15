Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину: кто он такой и в каких хищениях его подозревают

Вечером 15 апреля в Украину экстрадировали из Германии Дмитрия Крючкова, бывшего нардепа и экс-главу правления "Холдинговая компания "Энергосеть". Его подозревают в хищении средств подконтрольных государству облэнерго. Вследствие таких его действий Украина понесла убытки в более 1,4 миллиарда гривен. Подробнее о Дмитрии Крючкове читайте в материале.

Дмитрий Крючков прибыл самолетом из Мюнхена в аэропорт "Борисполь" под Киевом около 18:00 15 апреля. Как рассказывали руководитель САП Назар Холодницкий и окружение Крючкова, в Украине его встретили адвокаты, а также охрана и работники НАБУ. Последние Крючкова должны доставить в СИЗО. После, в течение 48 часов ему должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения. Слушание должно состояться в Соломенском райсуде Киева. Точное время заседания будет известно утром 16 апреля.

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Кто такой Дмитрий Крючков

Это народный депутат 5-го созыва. До прохождения в парламент Крючков работал бухгалтером, финансистом и с февраля по июль 2005 года – заместителем главы Ровенской областной госадминистрации. С апреля 2006-го до ноября 2007 года он был во фракции "Блока Юлии Тимошенко" и работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. Вскоре он перешел из БЮТ в "антикризисную коалицию" Виктора Януковича. А на досрочных выборах после роспуска парламента уже не попал в Раду.

В 2014 году после победы Петра Порошенко на выборах президента Крючков создал частную компанию "Энергосеть", которая взяла под контроль работу нескольких облэнерго. В марте 2016 года суды арестовали счета компании "Энергосеть". Участники рынка неофициально связывают его с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети". Также в "Энергосетях" работал брат экс-министра энергетики Юрия Продана – Петр. А брат самого Крючкова – Леонид – в свое время был депутатом Киевсовета от блока Черновецкого, а его коллегой по депутатской фракции был Игорь Кононенко. Эти связи, как считают эксперты, позволили Крючкову быстро наладить достаточно прибыльный бизнес.

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Впоследствии Хозяйственный суд Киева удовлетворил все 5 исковых заявлений НАБУ на общую сумму более 346,2 миллиона гривен в рамках уголовного производства о признании недействительными договоров между "Запорожьеоблэнерго" и "Энергосетями". Согласно этим документам, "Энергосети" Крючкова имели право взимать в свою пользу с крупных промышленных предприятий Запорожской области задолженность за поставленную электроэнергию. Впоследствии выяснилось, что такие договоры компания Крючкова подписала еще с несколькими облэнерго, в частности с "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск по делу против холдинговой компании "Энергосеть".

"Это дело касается "Запорожьеоблэнерго", более 60% акций которого принадлежат государству. Это первое дело, которое было зарегистрировано... Там было выведено 356 миллионов через частную структуру, сейчас более чем на 100 миллионов наложен арест. И руководителю этой частной структуры объявлено подозрение",

– отмечал тогда директор НАБУ Артем Сытник.

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По данным Бюро, Крючков с 17 мая 2016 года изменил свое место жительства, привычный образ жизни, номера телефонов и скрывается от правоохранительных органов. В НАБУ убеждали, что Крючков с того момента находился на территории России, Словакии, Австрии и Монако. В начале 2017 года Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова. За год в апреле стало известно, что его задержали в Германии. А в мае того же года он вышел из немецкой тюрьмы под залог в 100 тысяч евро.

В октябре 2018 года САП составила письменное сообщение о подозрении Крючкову в завладении уже 424 миллионами гривен "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области. Ему также инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением и легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем. Полученные согласно вышеуказанным соглашениям и договорам средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом полученные преступным путем деньги.

Как зарабатывали на схемах Крючкова Порошенко и Кононенко

В конце марта вышло журналистское расследование проекта "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты утверждают, что бывший нардеп от "Батькивщины" Дмитрий Крючков через управляемую им компанию "Энергосеть" якобы организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Так, журналисты обнародовали записи телефонных разговоров якобы Крючкова, Суркисов и Коненко. Согласно данным расследования, схема заключалась в следующем: несколько полугосударственных облэнерго согласились получать деньги от крупных местных предприятий за поставленную электроэнергию не напрямую, а через частную компанию ХК энергосети, главой которой был Крючков.

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Детектив НАБУ Роман Войтюк в комментарии "Схемам" заявил, что Крючков и другие лица, привлеченные к коррупционной схеме, нанесли Украине убытков на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен".

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По словам нардепа Сергея Лещенко, Крючков сам выразил готовность вернуться в Украину. Кроме того, журналистам "Схем" Крючков письменно сообщил, что от всех коррупционных сделок Порошенко-Кононенко "получали от 50% до 75% доходов от бизнеса, который был предметом договоренностей". Также экс-нардеп утверждал, что принципиальные договоренности были с Порошенко, который выступал основным получателем доходов, а Кононенко принимал лишь локальные решения.

Показания Дмитрия Крючкова могут быть деликатными не только с точки зрения возможного участия окружения президента в хищении средств госпредприятий. Возникают также вопросы и о связях Крючкова и его вероятных сообщников с Россией, передает DW.

Немецкий адвокат Ульрих Цигерт утверждал в прошлом году, что за уголовным преследованием его подзащитного стоит политика.

"Деятельность обвиняемого противоречила желанию власти отрезать оккупированные территории на востоке Украины от поставок электроэнергии", – отмечал правозащитник.

Такие заявления имеют под собой основания. В частности, из сообщений в СМИ известно, что компания Крючкова "Энергосеть" пыталась организовать поставки электроэнергии из России и в ноябре 2014 года получила разрешение на импорт. Издание "Наши деньги", ссылаясь на результаты собственного расследования, со своей стороны, утверждало, что приобретенная у России компанией Крючкова электроэнергия предназначалась потребителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Кстати, после бегства из Украины, когда НАБУ объявило Дмитрия Крючкова в розыск, он получил политическое убежище именно в России, сообщил его адвокат.