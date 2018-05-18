"Запорожьеоблэнерго" использовали как "дойную корову", – Лещенко

Схема заключалась в том, чтобы переводить долги, которые имели крупные потребители электроэнергии, заводы и комбинаты. Но вместо того, чтобы платить "Запорожьеоблэнерго", долги переходили частной компании "энергосети".

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" выразил нардеп Сергей Лещенко.

Читайте также: "Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию

Он рассказал, что крупные заводы такие, как "Днепроспецсталь", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и другие, фактически переводили деньги в теневую кассу действующей власти вместо того, чтобы рассчитываться с поставщиком электроэнергии. Ведь Крючкова называли только младшим партнером в схеме, а след вел к правой руке президента Игорю Кононенко и футбольному олигарху Григорию Суркису.



Лещенко отметил, что после того, как схему "Запорожьеоблэнерго" начало расследовать Антикоррупционное бюро, началась атака на НАБУ со стороны окружения Порошенко и его политических сателлитов. Деньги были обнаружены на счетах "энергосети", а сам Дмитрий Крючков бежал из Украины"

Теперь в Украине появился шанс восстановить справедливость в этом деле, но схематозники на этом решили не остановиться,

– подчеркнул нардеп.

Сергей Лещенко добавил, что после того "Запорожьеоблэнерго" использовали как "дойную корову", у нее возникли огромные долги. Согласно действующим договорам и судебными решениями, "Запорожьеоблэнерго" должно перечислить в пользу "Энергорынока" 250 миллионов гривен.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 18 мая 2018.