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"Запоріжжяобленерго" використали як "дійну корову", – Лещенко

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Запоріжжяобленерго
Запоріжжяобленерго / Фото з відкритих джерел

Схема полягала в тому, щоб переказувати борги, які мали великі споживачі електроенергії, заводи та комбінати. Та замість того, щоб платити "Запоріжжяобленерго", оплати переходили приватній компанії "Енергомережа".

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко.

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Він розповів, що великі заводи такі, як "Дніпроспецсталь", "Запорізький титано-магнієвий комбінат" та інші, фактично переказували гроші в тіньову касу чинної влади замість того, щоб розраховуватися з постачальником електроенергії. Адже Крючкова називали лише молодшим партнером у схемі, а слід вів до правої руки президента Ігоря Кононенка та футбольного олігарха Григорія Суркіса.

Лещенко зазначив, що після того, як схему "Запоріжжяобленерго" почало розслідувати Антикорупційне бюро, почалася атака на НАБУ з боку оточення Порошенка та його політичних сателітів. Гроші було виявлено на рахунках "Енергомережі", а сам Дмитро Крючков втік з України.

Тепер в України з’явився шанс встановити справедливість у цій справі, але схематозники на цьому вирішили не зупинятися,
– наголосив нардеп.

Сергій Лещенко додав, що після того, як "Запоріжжяобленерго" використали ніби "дійну корову" в неї виникли величезні борги. Згідно з чинними договорами та судовими рішеннями, "Запоріжжяобленерго" має перерахувати на користь "Енергоринку" 250 мільйонів гривень.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 18 травня 2018.

 

Теги: Новини України Відеоблоги Гроші Бізнес Корупція Енергетика Сергій Лещенко
Джерело: 24 канал
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