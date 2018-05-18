Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів

У Європі затримали підозрюваного в одній із гучних кримінальних справ, слід якої веде до найближчого оточення президента Порошенка. Ідеться про грабунок української енергетики руками компанії "Енергомережа".

На кордоні між Німеччиною та Австрією було викрито одного з найбільш розшукуваних лиходіїв, яких Національне антикорупційне бюро підозрює в розкраданні понад 300 мільйонів наших з вами грошей.

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Ідеться про колишнього депутата Верховної Ради, директора компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, який близько року переховувався закордоном. Його затримали, коли він намагався виїхати з Німеччини до австрійського Зальцбурга, на переході між двома країнами було встановлено посилені патрулі через кризу біженців, і Крючкова серед інших німецькі правоохоронці зупинили для перевірки документів.

Оскільки Крючков перебував у міжнародному розшуку, його доставили до баварської тюрми в очікуванні рішення про екстрадицію до України. Чи повернуть Крючкова до Батьківщини, залежить тепер від генпрокурора Луценка.

Якщо цей діяч колись все-таки потрапить до рук Антикорупційного бюро, це може стати початком кінця для клану чинного президента Порошенка. Адже Крючков був причетний до одного з найбільш гучних та цинічних розкрадань на суму 346 мільйонів гривень в компанії "Запоріжжяобленерго", де контрольний пакет 60% належить державі, тобто нам з вами. Але, як це завжди траплялося за чинної та минулої влади, державні підприємства швидко стають годівницями для корумпованих кланів.



Дмитро Крючков

Схема полягала в тому, щоб перказувати борги, які мали великі споживачі електроенергії, заводи та комбінати. Та замість того, щоб платити "Запоріжжяобленерго", борги переходили приватній компанії "Енергомережа".

Великі заводи такі, як "Дніпроспецсталь", "Запорізький титано-магнієвий комбінат" та інші, фактично переказували гроші в тіньову касу чинної влади замість того, щоб розраховуватися з постачальником електроенергії. Адже Крючкова називали лише молодшим партнером у схемі, а слід вів до правої руки президента Ігоря Кононенка та футбольного олігарха Григорія Суркіса.



Ігор Кононенко

Після того, як схему "Запоріжжяобленерго" почало розслідувати Антикорупційне бюро, почалася атака на НАБУ з боку оточення Порошенка та його політичних сателітів. Гроші було виявлено на рахунках "Енергомережі", а сам Крючков втік з України.

Тепер в України з’явився шанс встановити справедливість у цій справі. Але, схоже, схематозники на цьому вирішили не зупинитися.

Після того, як "Запоріжжяобленерго" використали як "дійну корову", в неї виникли величезні борги. Згідно з чинними договорами та судовими рішеннями, "Запоріжжяобленерго" має перерахувати на користь "Енергоринку" 250 мільйонів гривень.

І от нещодавно Фонд державного майна, який управляє нашою з вами 60-відсотковою часткою в "Запоріжжяобленерго", написав листа-пропозицію, як виправити ситуацію. Мовляв, є електроенергія, яку вироблять на державних електростанціях так, нехай її споживачі будуть розраховуватися не з виробниками, а платять на "Запоріжжяобленерго", де в держави 60%, щоб воно могло розрахуватися з боргами після Крючкова.

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На перший погляд, такі заходи дійсно направлені на вирішення проблеми в компанії. Однак, сумний досвід попередньої роботи на "Запоріжжяобленерго" змушує засумніватися в таких намірах. Є серйозний ризик, що кошти при застосуванні вищевказаних "переводів" права вимоги можуть бути також виведені в інтересах нових "крючкових" та старих "кононенків".



Цікаво, що листа-пропозицію від Фонду державного майна підписав заступник голови фонду Володимир Державін.



Володимир Державін

Державін – це маловідомий широкому загалу чиновник, який фактично поставлений направляти потоки в інтересах Порошенка та його партнерів Кононенка і Гладковського. Він в тіньовому режимі керує Фондом держмайна, де вже рік немає повноцінного голови.

А Державін був помічником депутата Кононенка та радник гендиректора з правових питань компанії "Богдан-Електротранс". Яка також належала Порошенку і його партнерам.

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Загалом українська енергетика – це бездонна корупційна прірва. І корупція призводить не лише до втрат бюджету, що означає, що ми з вами як громадяни не отримаємо нормальної медицини, ЖКГ або доріг. Це також шлях до світової ганьби. І цьому має бути покладено край на наступних виборах, тільки так можна змінити життя громадян на краще.