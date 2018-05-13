Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу

Тишком-нишком Міністерство юстиції віддало найбільший грошовий потік – державну виконавчу службу – в руки смотрящих. Без жодних конкурсів та публічних обговорень.

Українська політика для нечесних на руку людей створює величезні можливості для збагачення. При чому замість прозорих призначень на конкурсах, коли керівник міністерства чи відомства відповідає головою за результат, розподіл посад відбувається в тіньовому режимі.

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Наприклад, цього місяця, в травні виповнюється рік, як пішов з посади міністр аграрної політики Тарас Кутовий, який був висуванцем політичної партії "Удар". Але протягом 12 місяців парламент так і не спромігся ані звільнити Кутового, а ні призначити повноцінного нового міністра.

Причина? Бо краще мати на цій посаді виконувача обов’язки, який невідомо кого представляє – і, відповідно, жодна політична сила не несе відповідальності за його вчинки.

Саме через бажання мати зручних виконувачів обов’язки майже рік не звільняли Валерію Гонтарєву з посади голови Нацбанку або досі не призначено нового керівника Фонду державного майна.

Таким чиновником набагато легше маніпулювати та домагатися потрібних рішень в приватних інтересах. Хоча такий принцип підриває основи парламентсько-президентської республіки, якою є Україна.

Інший приклад роздачі державних посад потрібний людям – це призначення на одну з найбільш козирних, але при цьому малопомітних вакансій в державі. Називається вона керівник Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції. Вона відповідає за примусове виконання рішень судів.

Чинний міністр Павло Петренко дуже хотів, щоб ця дійна корова не вислизнула з рук "Народного фронту" – і щоб на це місце, яке оперує сотнями мільйонів гривень, не прийшла незалежна людина.

І ним було розіграно цілу виставу для того, щоб виконавчу службу України очолила потрібна людина. Його прізвище – Олексій Воробйов.



Олексій Воробйов

З 2015 року, коли Петренко був міністром юстиції, Воробйов очолював виконавчу службу у Києві, про що досі складають легенди про суми, які здавалися в общак.

А з грудня минулого року, оминаючи конкурсний відбір, Воробйов здійснює стрімкий кар’єрний зліт на посаду головного державного виконавця країни.

Спочатку, в жовтні 2017 року, він претендує на посаду середньої ланки у Міністерстві юстиції – всього лише заступника директора Департаменту внутрішнього аудиту.

Але одразу після проходження цього конкурсу переводиться на посаду заступника директора Департаменту виконавчої служби, тобто там, де обертаються величезні гроші – при тому, що конкурс на це козирне місце не оголошувався.

Але мати свого заступника – це недостатньо. Петренко і його партнери мали віддати в надійні руки всю державну виконавчу службу. Якби на цю вакансію було оголошено конкурс, то подалося би багато поважних юристів з бездоганною репутацією. І провести свою людину Петренко не зміг би – минулого року він вже зганьбився, коли намагався посадити свою людину Павла Мороза на керівника безкоштовної правової допомоги в державі.

Тому генії з Мінюсту розробили план. У січні 2018 року Олексій Воробйов стає переможцем у конкурсі на посаду директора Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України.

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Але замість того, щоб працювати на цій посаді, він одразу переводиться на свою кінцеву посаду директора департаменту Державної виконавчої служби. Таким от хитрим двоходовим способом Воробйов за підтримки керівництва Мінюсту дістався до найвищої посади виконавчої служби.

Взагалі без конкурсу. Доходить до абсурду. Для того, щоб очолити відділ примусового виконання рішень в якійсь із областей, треба пройти через конкурс. А щоб стати на чолі всієї піраміди, Петренко знайшов спосіб для свого наближеного зробити це без конкурсу.



Міністр юстиції Петренко

При чому, окрім Петренка, новий керівник виконавчої служби Воробйов вважається близьким до сірого кардинала міністерства юстиції Андрія Довбенка, який входив до оточення олігарха-втікача Сергія Курченка та ставав об’єктом багатьох журналістських розслідувань.

Але призначення Воробйова в обхід конкурсу – це півбіди. На напрямок, що виміряється сотнями мільйонів гривень міністр юстиції поставив людину із сумнівним минулим – декілька років тому Воробйов отримав новий паспорт, де змінив не лише дату, але і місце народження. За однією з версій – зробив це через конфлікт із застосуванням зброї, що був зафіксований у всіх міліцейських реєстрах.

Подібні призначення будуть відбуватися доти, доки не буде усунута корумпована верхівка на чолі української держави, яка формально представлена двома політичними силами – "блок Порошенка" і "Народний фронт", а насправді є однією партією – партією корита. А значить – ці люди мають не лише позбутися посад, але і постати перед правосуддям.