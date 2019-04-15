19:06
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Интерпол передал Крючкова НАБУ: почему перед вторым туром выборов и при чем здесь Порошенко

      65 Читати новину українською
      Дмитрия Крючкова Интерпол передал НАБУ - при чем здесь Порошенко
      Крючков, братья Суркисы, Кононенко / Коллаж 24 канала

      Бизнесмена Дмитрия Крючкова немецкий департамент Интерпола передал из Мюнхена в Киев 15 апреля. Крючкова разыскивали по подозрению в участии в масштабных хищениях в облэнерго. Речь об организации коррупционных схем в энергетике и распределении денежных потоков между братьями Суркисами и Игорем Кононенко, другом Петра Порошенко.

      В Киев рейсовым самолетом в аэропорт "Борисполь" под надзором сотрудников Интерпола прибыл арестованный в Германии украинский бизнесмен Дмитрий Крючков. Детективы НАБУ в сопровождении прокуроров САП взяли Крючкова под стражу и доставили в СИЗО в присутствии адвокатов подозреваемого. Далее суд изберет ему меру пресечения.

      Читайте также: Как соратник Порошенко Кононенко зарабатывал на схемах в энергетике

      Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-нардепу Дмитрию Крючкову, когда он прибудет в Украину, предоставят охрану. Но также ему объявят подозрение и изберут меру пресечения. Об этом сообщил Интерфакс. При этом САП приложит все усилия, чтобы Крючков "дал показания, которые он намерен дать".

      Вероятнее всего, говорится о показания по делу о хищениях в облэнерго, к которым могут быть причастны братья Игорь и Григорий Суркисы и Игорь Кононенко, которого часто называют "правой рукой" Петра Порошенко.

      Видео расследования "Схем" по делу хищения денег в облэнерго:

      Самого Дмитрия Крючкова обвиняют по статье о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением". Прокуроры будут требовать для него в суде избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. О залоге может говориться только в размере, соразмерном ущербу от совершенных преступлений.

      Кто такой Дмитрий Крючков? Это бывший народный депутат. С 2006 года полтора года был во фракции "Блока Юлии Тимошенко", работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2014 году стал руководителем частной компании "Энергосеть". За год она взяла под контроль работу нескольких облэнерго. В апреле 2018 года в Германии его задержали по запросу украинских правоохранителей. ​Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры подозревают его в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", более 60% акций которого принадлежат государству.

      Сколько ущерба мог причинить Крючков Украине

      Детектив НАБУ Роман Войтюк назвал "Схемам" сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в производствах: "Крючковым и другими лицами (вовлеченными в коррупционную схему – 24 канал) причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен".

      Читайте также: НАБУ: Суркисам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

      "Крючков Дмитрий Васильевич действовал не единолично, ему предоставлялись указания другими лицами, и эти указания он выполнял. В настоящее время мы устанавливаем всех причастных лиц, в том числе тех, кто давал эти указания", – добавил детектив НАБУ.


      Дмитрий Крючков может дать важные показания по делу о хищении денег из облэнерго

      ​В 2016 году Крючкова объявили в розыск. В 2018 году его задержали правоохранители Германии. Через месяц он вышел под залог в 100 тысяч евро, взяв обязательство, что он не будет покидать Германию, пока решается вопрос его экстрадиции в Украину. Крючков отказался от попытки получить политическое убежище и добровольно согласился на экстрадиционный арест: хотел, чтобы его поскорее вернули в Украину.


      Игоря Кононенко часто называют "правой рукой" Петра Порошенко

      Почему экстрадицию совершили перед вторым туром выборов

      К слову, ГПУ направляла запрос в Германию, и сначала рассматривалась другая дата экстрадиции – 22 апреля (то есть уже после дня голосования во втором туре президентских выборов в Украине). Но в Германии этот день выходной – отмечают Пасхальные праздники. Именно поэтому экстрадицию решили осуществить раньше.


      Журналисты подозревают, что Порошенко знал о преступных схемах, организованных Крючковым

      Почему экстрадиция Крючкова может быть важной для Порошенко

      Журналисты "Схем" опубликовали ряд телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова и братьев Суркисов, в которых речь идет о контроле счетов государственных предприятий. Расследователи сопоставили телефонные разговоры с открытыми данными, документами и реальными событиями, которые касаются периода весны-лета 2015 года. Во время общения фигуранты обсуждают незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями: Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго.

      Обратите внимание: Как близкий соратник Порошенко Кононенко причастен к аферам в энергетике

      Много разговоров при этом касаются распределения между участниками схемы значительных сумм наличными. В частности, разговор Дмитрия Крючкова с народным депутатом Игорем Котвицким, приведенный в расследовании, свидетельствует, что президент Петр Порошенко был знаком с ситуацией с хищением средств и "дал добро". Именно поэтому среди журналистов активно обсуждают версию, что Крючков в Украине будет свидетельствовать против Порошенко.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на апрель 2019: важные советы
      сегодня
      7305
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Расследования НАБУ Интерпол Коррупция САП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      сегодня , 17:03 После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      Ян Валетов 1292
      Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
      сегодня , 16:29 Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
      Станіслав Безушко 66
      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      сегодня , 15:10 Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      Юрій Бутусов 3689
      Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      сегодня , 14:42 Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      554
      "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      сегодня , 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      12591
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Движение по автомобильным дорогам из-за снегопадов ограничено уже в 5 областях
       30 декабря 2014 , 22:52
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новый КрАЗ примерил патриотический наряд
       7 декабря 2018 , 14:50
      Українець офіційно перейшов у європейський клуб – там вже є 2 гравці національної збірної
       25 января , 15:51
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук