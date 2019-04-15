Интерпол передал Крючкова НАБУ: почему перед вторым туром выборов и при чем здесь Порошенко

Бизнесмена Дмитрия Крючкова немецкий департамент Интерпола передал из Мюнхена в Киев 15 апреля. Крючкова разыскивали по подозрению в участии в масштабных хищениях в облэнерго. Речь об организации коррупционных схем в энергетике и распределении денежных потоков между братьями Суркисами и Игорем Кононенко, другом Петра Порошенко.

В Киев рейсовым самолетом в аэропорт "Борисполь" под надзором сотрудников Интерпола прибыл арестованный в Германии украинский бизнесмен Дмитрий Крючков. Детективы НАБУ в сопровождении прокуроров САП взяли Крючкова под стражу и доставили в СИЗО в присутствии адвокатов подозреваемого. Далее суд изберет ему меру пресечения.

Читайте также: Как соратник Порошенко Кононенко зарабатывал на схемах в энергетике

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-нардепу Дмитрию Крючкову, когда он прибудет в Украину, предоставят охрану. Но также ему объявят подозрение и изберут меру пресечения. Об этом сообщил Интерфакс. При этом САП приложит все усилия, чтобы Крючков "дал показания, которые он намерен дать".

Вероятнее всего, говорится о показания по делу о хищениях в облэнерго, к которым могут быть причастны братья Игорь и Григорий Суркисы и Игорь Кононенко, которого часто называют "правой рукой" Петра Порошенко.

Видео расследования "Схем" по делу хищения денег в облэнерго:

Самого Дмитрия Крючкова обвиняют по статье о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением". Прокуроры будут требовать для него в суде избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. О залоге может говориться только в размере, соразмерном ущербу от совершенных преступлений.

Кто такой Дмитрий Крючков? Это бывший народный депутат. С 2006 года полтора года был во фракции "Блока Юлии Тимошенко", работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2014 году стал руководителем частной компании "Энергосеть". За год она взяла под контроль работу нескольких облэнерго. В апреле 2018 года в Германии его задержали по запросу украинских правоохранителей. ​Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры подозревают его в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", более 60% акций которого принадлежат государству.

Сколько ущерба мог причинить Крючков Украине

Детектив НАБУ Роман Войтюк назвал "Схемам" сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в производствах: "Крючковым и другими лицами (вовлеченными в коррупционную схему – 24 канал) причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен".

Читайте также: НАБУ: Суркисам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

"Крючков Дмитрий Васильевич действовал не единолично, ему предоставлялись указания другими лицами, и эти указания он выполнял. В настоящее время мы устанавливаем всех причастных лиц, в том числе тех, кто давал эти указания", – добавил детектив НАБУ.



Дмитрий Крючков может дать важные показания по делу о хищении денег из облэнерго

​В 2016 году Крючкова объявили в розыск. В 2018 году его задержали правоохранители Германии. Через месяц он вышел под залог в 100 тысяч евро, взяв обязательство, что он не будет покидать Германию, пока решается вопрос его экстрадиции в Украину. Крючков отказался от попытки получить политическое убежище и добровольно согласился на экстрадиционный арест: хотел, чтобы его поскорее вернули в Украину.



Игоря Кононенко часто называют "правой рукой" Петра Порошенко

Почему экстрадицию совершили перед вторым туром выборов

К слову, ГПУ направляла запрос в Германию, и сначала рассматривалась другая дата экстрадиции – 22 апреля (то есть уже после дня голосования во втором туре президентских выборов в Украине). Но в Германии этот день выходной – отмечают Пасхальные праздники. Именно поэтому экстрадицию решили осуществить раньше.



Журналисты подозревают, что Порошенко знал о преступных схемах, организованных Крючковым

Почему экстрадиция Крючкова может быть важной для Порошенко

Журналисты "Схем" опубликовали ряд телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова и братьев Суркисов, в которых речь идет о контроле счетов государственных предприятий. Расследователи сопоставили телефонные разговоры с открытыми данными, документами и реальными событиями, которые касаются периода весны-лета 2015 года. Во время общения фигуранты обсуждают незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями: Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго.

Обратите внимание: Как близкий соратник Порошенко Кононенко причастен к аферам в энергетике

Много разговоров при этом касаются распределения между участниками схемы значительных сумм наличными. В частности, разговор Дмитрия Крючкова с народным депутатом Игорем Котвицким, приведенный в расследовании, свидетельствует, что президент Петр Порошенко был знаком с ситуацией с хищением средств и "дал добро". Именно поэтому среди журналистов активно обсуждают версию, что Крючков в Украине будет свидетельствовать против Порошенко.