Інтерпол передав Крючкова НАБУ: чому саме перед другим туром виборів і до чого тут Порошенко

Бізнесмена Дмитра Крючкова німецький департамент Інтерполу передав з Мюнхена до Києва 15 квітня. Крючкова розшукували за підозрою в участі у масштабних розкраданнях в обленерго. Мова про організацію корупційних схем в енергетиці і розподіл грошових потоків між братами Суркісами та Ігорем Кононенком, другом Петра Порошенка.

До Києва рейсовим літаком в аеропорт "Бориспіль" під наглядом працівників Інтерполу прибув арештований у Німеччині український бізнесмен Дмитро Крючков. Детективи НАБУ у супроводі прокурорів САП взяли Крючкова під варту та доправили до СІЗО. Адвокати підозрюваного спостерігали увесь процес. Далі – суд та обрання запобіжного заходу.

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький раніше заявив, що екс-нардепу Дмитру Крючкову, коли він прибуде в Україну, нададуть охорону. Але також йому оголосять підозру і оберуть запобіжний захід. Про це повідомив Інтерфакс. При цьому САП докладатиме усіх зусиль, щоб Крючков "дав свідчення, які він має намір дати".

Найімовірніше, мовиться про свідчення у справі про розкрадання в обленерго, до яких можуть бути причетні брати Ігор та Григорій Суркіси та Ігор Кононенко, якого часто називають "правою рукою" Петра Порошенка.

Відео розслідування "Схем" у справі розкрадання грошей в обленерго:

Самого Дмитра Крючкова звинувачують за статтею про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Прокурори вимагатимуть для нього в суді обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про заставу може мовитися тільки у розмірі, співмірному збитку від скоєних злочинів.

Хто такий Дмитро Крючков? Це колишній народний депутат. Із 2006 року півтора року був у фракції "Блоку Юлії Тимошенко", працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014 році став керівником приватної компанії "Енергомережа". За рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго. У квітні 2018 року у Німеччині його затримали за запитом українських правоохоронців. ​Детективи НАБУ й антикорупційні прокурори підозрюють його у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", понад 60% акцій якого належать державі.

Скільки збитків міг заподіяти Крючков Україні

Детектив НАБУ Роман Войтюк назвав "Схемам" суму заподіяних збитків, яка фігурує в провадженнях: "Крючковим та іншими особами (залученими до корупційної схеми – 24 канал) заподіяно збитків на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень".

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"Крючков Дмитро Васильович діяв не одноособово, йому надавалися вказівки іншими особами, і він ці вказівки виконував. На даний час ми встановлюємо всіх причетних осіб, у тому числі тих, хто давали ці вказівки", – додав детектив НАБУ.



Дмитро Крючков може дати важливі свідчення у справі про розкрадання грошей з обленерго

​У 2016 році Крючкова оголосили у розшук. У 2018 році його затримали правоохоронці Німеччини. За місяць він вийшов під заставу у 100 тисяч євро, взявши зобов’язання, що він не залишатиме Німеччину, поки вирішується питання його екстрадиції в Україну. Крючков відмовився від спроби отримати політичний притулок і добровільно погодився на екстрадиційний арешт: хотів, щоб його скоріше повернули до України.



Ігоря Кононенка часто називають "правою рукою" Петра Порошенка

Чому екстрадицію здійснили перед другим туром виборів

До слова, ГПУ скеровувала запит в Німеччину, і спершу розглядалась інша дата екстрадиції – 22 квітня (тобто вже після дня голосування у другому турі президентських виборів в Україні). Але в Німеччині цього дня вихідний – відзначають Великодні свята. Саме тому екстрадицію вирішили здійснити раніше.



Журналісти підозрюють, що Порошенко знав про злочинні схеми, організовані Крючковим

Чому екстрадиція Крючкова може бути важливою для Порошенка

Журналісти "Схем" опублікували ряд телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова та братів Суркісів, у яких мова йде про контроль рахунків державних підприємств. Розслідувачі зіставили телефонні розмови з відкритими даними, документами і реальними подіями, які стосуються періоду весни-літа 2015 року. Під час спілкування фігуранти обговорюють незаконні способи отримання і збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями: Запоріжжяобленерго, Черкасиобленерго і Харківобленерго.

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Багато розмов при цьому стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою. Зокрема, розмова Дмитра Крючкова з народним депутатом Ігорем Котвіцьким, наведений в розслідуванні, свідчить, що президент Петро Порошенко був знайомий з ситуацією з розкраданням коштів і "дав добро". Саме тому серед журналістів активно обговорюють версію, що Крючков в Україні свідчитиме проти Порошенка.