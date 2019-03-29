Як близький соратник Порошенка Кононенко причетний до афер в енергетиці: розслідування

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили дані про те, що перший заступник голови БПП Ігор Кононенко разом з братами-бізнесменами Суркісами ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго.

Журналісти опублікували ряд телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова та братів Суркісів, у яких мова йде про контроль рахунків державних підприємств.

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Розслідувачі зіставили телефонні розмови з відкритими даними, документами і реальними подіями, які стосуються періоду весни-літа 2015 року. Під час спілкування фігуранти обговорюють незаконні способи отримання і збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями: Запоріжжяобленерго, Черкасиобленерго і Харківобленерго.

На одному із записів Кононенко цікавиться перебігом розрахунків із державою бізнесмена Крючкова.

Оскільки контрольні пакети шести обленерго досі належать державі і будь-який контроль підприємств з боку олігархів незаконний – аби махінації здійснювались простіше, фігуранти скандалу намагались поставити на низку державних підприєств лояльний до себе менеджмент.

Порошенко "дав добро"

Також багато розмов стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою.

Зокрема, розмова Дмитра Крючкова з народним депутатом Ігорем Котвіцьким, наведений в розслідуванні, свідчить, що президент Петро Порошенко був знайомий з ситуацією з розкраданням коштів і "дав добро".

У п'ятницю ввечері були у П. Дав добро. Особисто ... І контактна особа буде Ігор Кононенко,

– повідомив Крючков Котвіцького.



Порошенко знав про ці афери

В іншій розмові Дмитро Крючков повідомляє Григорію Суркісу, що поїде до "Ігоря Віталійовича" зі звітом "за минулий місяць", і відвезе "те, що йому належить".

Як прокоментував це Дмитро Крючков?

НАБУ проводить досудове розслідування кримінальних правопорушень, з яких видно, що Крючков та інші особи заподіяли шкоду державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

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Сам Крючков зараз знаходиться у в'язниці в Німеччині, очікуючи екстрадиції в Україну за запитом НАБУ.

На запит журналістів "Схем" він передав свої письмові відповіді, в яких згадав усіх фігурантів телефонних розмов, підтверджуючи корупційну зацікавленість найближчого оточення Порошенко. У той же час він утримався від коментарів щодо братів Суркісів від яких, за його словами, отримував допомогу зі зв'язками, порадами і кадрами.



Дмитро Крючков

Крючков також розповів, що Кононенко виконував ту частину домовленостей, яка була зоною відповідальності боку Порошенко – Кононенко.

Домовленості були з ними як з енергомережі, так і Харків-, Миколаїв-, Запоріжжя-, Черкаси-, Хмельницькобленерго, Центренерго, ОПЗ, Одеській, Миколаївській та інших ТЕЦ і підприємств ... Фінансові відносини, звичайно, були. Вони, згідно з домовленостями, отримали від 50% до 75% доходів від бізнесу, який був предметом домовленостей,

– повідомив Крючков в листі.

Суркіси спростовували свою причетність до діяльності Крючкова, хоча як свідчать телефонні розмови, він вів свою діяльність саме під їх керівництвом. Роль братів Суркісів в схемі офіційно вивчають і в НАБУ – їх кілька разів викликали на допит, але поки в статусі свідків.

Як працювала корупційна схема?

Схема працювала завдяки злагодженій роботі або мовчазної згоди бізнесменів, депутатів, голів обласних адміністрацій, Фонду держмайна України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Основна схема заробітку полягала в тому, що кілька напівдержавних обленерго (зокрема Запоріжжяобленерго, Черкасиобленерго і Харківобленерго) погодилися, щоб великі місцеві промислові підприємства платили за вже поставлену електроенергію не їм безпосередньо, а приватної компанії енергомережі, головою правління якої був бізнесмен Крючков. Ця фірма, в свою чергу, потім обіцяла віддати гроші постачальнику – обленерго. Однак, обленерго гроші від фірми Крючкова потім так і не отримували.

Як близький соратник Порошенка Кононенко причетний до афер в енергетиці: відео розслідування "Схем"