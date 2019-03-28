Ляшко, Дубневичі та Демчина: проти кого закрили справу про незаконне збагачення

Всі справи про незаконне збагачення закрито. НАБУ та Спеціалізована прокуратура втілила в життя рішення Конституційного суду про скасування відповідної статті.

2 роки тому САП порушила справу проти нардепа Олега Ляшка через те, що радикал у своїй декларації зазначив, що кілька разів "виграв у лотерею" на загальну суму півмільйона гривень.

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А ще не зрозуміло з яких доходів купив будинок за понад 15 мільйонів гривень. Через статки, які викликали підозру – відкрили справу за статтею незаконне збагачення.



САП відкривало справу проти Олега Ляшка

Проте після скасування статті про незаконне збагачення – її закрили. Так само більше не викликають підозри у слідчих статки міністра інфраструктури Володимира Омеляна, заступника голови СБУ Павла Демчини, екс-військового прокурора Костянтина Кулика, і одного з керівників ГПУ Дмитра Суса.

Зупинили розслідування проти нардепів з БПП Ярослава Дубневича та Дмитра Білоцерківця, а також Дениса Дзендзерського з "Народного фронту".

Всі розслідування які проводились по цій статті – закриті, тому що з моменту винесення рішення ця норма вважається неконституційною, відповідно втрачає чинність рішення, не оскаржується. Тобто всі статки, які були здобуті незаконним шляхом, законність яких не можна поснити на зараз – легалізовані,

– наголосив директор НАБУ Артем Ситник.

Всього повністю закрито 26 проваджень, а також 37 в тій частині, яка стосується незаконного збагачення. За цією статтею НАБУ та САП розслідувались близько 70 справ. З них 4 вже почали розглядати в суді по суті. Загальна сума збитків по всім справам щонайменше півмільярда гривень. Відтак шанси повернути їх держави – втрачені.

Ми говоримо про загальну змову корупціонерів про безпечне життя і дуже багато зацікавлених, щоб це було вирішено саме до виборів. На жаль, КСУ дуже часто дослухається до політичної волі керівників країни, а не Конституції, закону і міжнародного законодавства,

– наголосив член парламентського комітету правової політики і правосуддя Леонід Ємець.

"В нас поки що принаймні залишилась стаття, яка передбачає відповідальність за брехню в деклараціях. Ця стаття ще діє і дуже часто ці дві статті інкримінуються разом", – розповів директор НАБУ Артем Ситник.



Голови антикорупційних органів Назар Холодницький та Артем Ситник

Одразу після скасування відповідальності за незаконне збагачення у раді зареєстрували аж 14 законопроектів про її відновлення . Один з документів – президентський. Але профільний комітет відмовився розглядати всі.

Відтак, Україну розкритикували у ЄС і представники країн G7, адже запровадження цієї норми було одна з умов отримання безвізу.

Ми запропонували комітету Верховної Ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект було підготовлено і рішення було знайдено,

– сказав голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі.

Водночас, парламентарі-правники переконані, що без змін до Конституції будь-який ухвалений законопроект повноцінно не працюватиме.

"Рішення конституційного неодноразове, воно лишилось діяти в українському законодавстві, і допоки воно існуватиме неможливо, а рішення оскарженню не підлягає, законом вплинути на ці рішення КСУ неможливо", – додав Леонід Ємець.

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Стаття за незаконне збагачення передбачала до 10 років в'язниці для держслужбовця, якщо його статки і витрати значно перевищують доходи. Наявність цієї статті так муляла депутатів, що півсотні з них звертались до Конституційного суду.