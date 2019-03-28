Ляшко, Дубневичи и Демчина: против кого закрыли дело о незаконном обогащении

Все дела о незаконном обогащении закрыто. НАБУ и Специализированная прокуратура воплотила в жизнь решения Конституционного суда об отмене соответствующей статьи.

2 года назад САП возбудила дело против нардепа Олега Ляшко из-за того, что радикал в своей декларации указал, что несколько раз "выиграл в лотерею" на общую сумму полмиллиона гривен.

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А еще не понятно из каких доходов купил дом за более 15 миллионов гривен. Из-за состояний, которые вызвали подозрение – открыли дело по статье незаконное обогащение.



САП открывало дело против Олега Ляшко

Однако после отмены статьи о незаконном обогащении – его закрыли. Так же больше не вызывают подозрения у следователей состояние министра инфраструктуры Владимира Омеляна, заместителя председателя СБУ Павла Демчины, экс-военного прокурора Константина Кулика, и одного из руководителей ГПУ Дмитрия Суса.

Остановили расследование против нардепов из БПП Ярослава Дубневича и Дмитрия Белоцерковца, а также Дениса Дзендзерского из "Народного фронта".

Все расследования проводимые по этой статье – закрыты, так как с момента вынесения решения эта норма считается неконституционной, соответственно теряют силу решения, обжалованию не подлежит. То есть все состояния, которые были добыты незаконным путем, законность которых нельзя объяснить на сейчас – легализованы,

– отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Всего полностью закрыты 26 производств, а также 37 в той части, которая касается незаконного обогащения. По этой статье НАБУ и САП расследовались около 70 дел. Из них 4 уже начали рассматривать в суде по существу. Общая сумма убытков по всем делам минимум полмиллиарда гривен. Поэтому шансы вернуть их государству – потеряны.

Мы говорим об общем заговоре коррупционеров о безопасной жизни и очень много заинтересованных, чтобы это было решено именно до выборов. К сожалению, КСУ очень часто прислушивается к политической воле руководителей страны, а не Конституции, закону и международного законодательству,

– отметил член парламентского комитета правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"У нас пока по крайней мере осталась статья, предусматривающая ответственность за ложь в декларациях. Эта статья еще действует и очень часто эти две статьи инкриминируются вместе", – рассказал директор НАБУ Артем Сытник.



Председатели антикоррупционных органов Назар Холодницкий и Артем Сытник

Сразу после отмены ответственности за незаконное обогащение в совете зарегистрировали аж 14 законопроектов о ее восстановлении. Один из документов – президентский. Но профильный комитет отказался рассматривать все.

Следовательно, Украину раскритиковали в ЕС и представители стран G7, ведь введение этой нормы было одним из условий получения безвиза.

Мы предложили комитету Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено,

– сказал глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

В то же время, парламентарии-юристы убеждены, что без изменений в Конституции любой принятый законопроект полноценно работать не будет.

"Решение конституционного неоднократное, оно осталось действовать в украинском законодательстве, и пока оно будет существовать невозможно, а решение обжалованию не подлежит, законом повлиять на эти решения КСУ невозможно", – добавил Леонид Емец.

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Статья за незаконное обогащение предусматривала до 10 лет тюрьмы для госслужащего, если его состояние и расходы значительно превышают доходы. Наличие этой статьи так мозолило депутатов, что полсотни из них обращались в Конституционный суд.