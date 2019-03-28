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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Ответственность за отмену статьи о незаконном обогащении лежит на судьях, – политолог

      Актуальное интервью 60 Читати новину українською

      О закрытии дел относительно незаконного обогащения, судебный иск Петра Порошенко на "1+1" и президентские рейтинги – в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Виктор Таран.

      Закрытие статьи о незаконном обогащении

      – Основная ответственность за отмену статьи о незаконном обогащении лежит на судьях Конституционного суда. Они должны были понимать, какие правовые риски несет отмены этой нормы.

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      – На втором месте ответственность лежит на депутатах. Если они знали, что норма была выписана несовершенно, то никто не мешал им в течение нескольких лет это исправить.

      – На третьем месте ответственность частично лежит на правоохранителях. Они должны были не закрывать дела, а найти возможность переквалифицировать на другие статьи, чтобы не дать возможности избежать правосудия.

      Почему НАБУ пришлось закрыть все дела о незаконном обогащении?Все потому, что Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Суд признал статью "такой, что не соответствует Конституции Украины". Таким образом КС фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников. И теперь Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов за их электронными декларациями.

      Об иске Петра Порошенко в суд на СМИ

      – Президент идет в суд защищать честь и достоинство, а не использует для этого силовые методы.

      – Когда журналисты радио делали материалы против Кучмы, тогда это СМИ физически уничтожили. К ним тогда ворвались налоговики и даже пожарные. Перед этим было ликвидировано независимое радио "Континент",

      – Во времена Виктора Януковича уничтожали телеканалы, например "Гравис" и "Тонис". Поэтому важнейшая победа революции достоинства, что власть воюет с журналистами через суды, а не через силовые институты, закрывая телеканалы.

      Президентские выборы

      – У Юлии Тимошенко есть электорат, который еще подтянется – это жители маленьких сел и городков, куда социологи не доходят. Петр Порошенко может рассчитывать на тех избирателей, которые не всегда говорят, что поддерживают власть, потому что это модно. Есть также избиратели, которые сейчас получили определенные социальные дотации на центральном и местном уровне. Есть военнослужащие, которые будут голосовать за власть.

      – Тот разрыв, который сейчас показали опросы Тимошенко не догонит и он будет составлять до 3%. Если разрыв будет 3% и более – то Тимошенко будет очень трудно поднимать людей на акции относительно так называемых сфальсифицированных выборов. Если разрыв будет менее 3%, то пикеты будут.

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      – Рейтинг Владимира Зеленского тоже является неоднозначным, потому что его основной электорат – это молодежь в возрасте до 28 лет. Как правило, они либо аполитичны, или на соцопросы отвечают "по приколу".

      – Обращение Святослава Вакарчука относительно голосования может повлиять на молодое поколение. По моему мнению, это означает, что комик может потенциально потерять до 20%.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины НАБУ Конституционный суд Петр Порошенко Владимир Зеленский СМИ Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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