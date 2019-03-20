Сможет ли Зеленский исполнять обязанности президента: мнения экспертов

По последним опросам, лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Однако у многих есть вопросы к его президентству из-за отсутствия политического опыта.

В прямом эфире 24 канала бывший министр финансов (апрель 2016 – июнь 2018) и эсперт в команде кандидата Александр Данилюк и политолог Михаил Бесараб оценили подготовку Владимира Зеленского к возможному президентству.

Сильная команда и помощь экспертов: мнение Александра Данилюка

Эксперты и будущая команда

– Эксперты помогают Владимиру Зеленскому подготовиться к роли президента. Он человек новый в политике. Именно это и объясняет его высокие рейтинги. Обществу уже надоели старые политики.

Читайте также: Политолог назвал причины, почему украинцы не хотят идти на выборы

– Владимир Зеленский должен идти в политикв подготовленным и с сильной командой, отстроенными ключевыми партнерами, с бизнесом. Именно этой подготовкой сейчас занимается Владимир Зеленский. В его команде Айварас Абромавичюс, Сегий Лещенко, Руслан Рябошапка. Также Зеленский консультируется с командой экспертов по противодействию коррупции, оборонной сфере и другими. Он получает информацию и хочет понять актуальные проблемы.

О своем будущем в команде Зеленского

– У меня такая позиция: я мксимальено помогаю Зеленскому как кандидату. Буду ли я частью команды в случае победы – это уже другой вопрос, который зависит от состава всей команды.

Подсчет в ключевых цифрах

– Зеленский ошибся с тем, что назвал процент 6% налога у ФЛП. Здесь принципиально другой вопрос – какое отношение к ФЛП. Разница в один процент ничего не значит. Есть вопросы – оставлять упрощенную систему или не оставлять упрощенную систему налогообложения. Он абсолютно новый человек для украинской политики и было бы странно ожидать, что он будет знать все ключевые цифры.

Главная задача президента

– То, что должен делать президент – сформировать профессиональную команду, обеспечить реформирование правоохранительных органов, антикоррупционных органов и прокуратуры. Это то, что в его полномочиях. Он должен проводить эффективную внешнюю политику и политику в сфере обороны и безопасности страны.

– Все эти функции может и будет выполнять профессиональная и сильная команда, тогда Зеленский будет успешным президентом. Если он станет президентом, он сформирует команду, за которую будет нести ответственность.

Ответственность за экономическую политику

– У нас разные были президенты, и те, кто разбирался в экономике, и те, кто не разбирался, но очень быстро все поняли и были успешны. Мы живем в парламентско-президентской республике и у нас должен быть сильный премьер-министр, президент и парламент, который настроен на изменения. Если говорить об экономической политике, то это ответственность Кабинета Министров.

Читайте также: Хот–дог для Тимошенко и "никакой агитации" за Зеленского: как политики привлекают к себе внимание

Контракт с МВФ

– Любой меморандум МВФ подписывается четырьмя лицами – министром финансов, главой НБУ, премьер-министром и президентом. Совершенно понятно, что сейчас страна входит в электоральный цикл, будет две части выборов. В результате президентских и парламентских выборов скорее всего сменятся все ключевые должности, в Украине, которые являются подписантами программы с МВФ.

– Ответственная политика – завершить то, что сейчас подписано. Вопросы, которые сейчас интересуют инвесторов – будет ли подписана новая программа. Если да, то какие взгляды на дальнейшее взаимодействие с МВФ. В Зеленского есть понимание необходимости сотрудничества с МВФ, потому что за эти 5 лет экономика не восстановилась и реформы не были завершены.

Возвращение Саакашвили

– Зеленский отметил, что сейчас среди онлайн-пользователей идет обсуждение, кого они видят на ключевых должностях при возможном президентстве. На все должности украинцы предлагают экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В общем, я понимаю, почему так происходит, он символ борьбы с системой. Однако понятно, что одно дело – это позиция в онлайне, другая – это политическая ответственность.

Поверхностность и фигуральность: мнение Михаила Бесараба

Поверхностность в важных темах

– Видео встречи Владимира Зеленского с экспертами показало, что кандидат достаточно поверхностно овладел темой. У меня сложилось такое впечатление. Показалось, что у него были заучены определенные словосочетания, предложения, формулировки, которые он формулировал в различных интерпретациях.

Читайте также: Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины

Понимание внешней политики

– Меня не совсем устраивает то, как Зеленский видит решение наших проблем с Россией. В частности, в большом в интервью с Дмитрием Гордоном, он показал свою поверхностную компетентность.

Фигуральность кандидата

– Зеленский во время встреч говорит очень фигурально. Когда-то так непонятно высказывался Виктор Ющенко. И Зеленский в выступлениях "95 квартала" очень активно высмеивал третьего президента.