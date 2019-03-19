Чи зможе Зеленський виконувати обов'язки президента: думки експертів

За останніми опитуваннями, лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Проте в багатьох є запитання до його президентства через відсутність політичного досвіду.

У прямому ефірі 24 каналу колишній міністр фінансів (квітень 2016 – червень 2018) та есперт у команді кандидата Олександр Данилюк та політолог Михайло Бесараб оцінили підготовку Володимира Зеленського до ймовірного президентства.

Сильна команда та допомога експертів: думка Олександра Данилюка

Експерти та майбутня команда

– Експерти допомагають Володимиру Зеленському підготуватися до ролі президента. Він людина нова в політиці. Саме це й пояснює його високі рейтинги. Суспільству вже набридлі старі політики.

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–Володимир Зеленський повинен приходити до політики підготовлений та з сильною командою, відбудованими з ключовими партнерами, з бізнесом. Саме цією підготовкою зараз займається Володимир Зеленський. В його команді Айварас Абромавичус, Сегій Лещенко, Руслан Рябошапка. Також Зеленський консультується з командою експертів з протидії корупції, оборонній сфері та іншими. Він отримує інформацію та хоче зрозуміти актуальні проблеми.

Про своє майбутнє у команді Зеленського

– У мене така позиція: я максимально допомагаю Зеленському як кандидату. Чи буду я частиною команди у разі перемоги – це вже інше питання, яке залежить від складу усієї команди.

Прорахування у ключових цифрах

– Зеленський помилився з тим, що назвав відсоток 6% податку у ФОПів. Тут є принципово інше питання – яке ставлення до ФОПів. Різниця в один відсоток нічого не означає. Є питання – залишати спрощену систему чи не залишати спрощену систему оподаткування. Він абсолютно нова людина для української політики й було б дивно очікувати, що він знатиме всі ключові цифри.

Головне завдання президента

– Те, що має робити президент – сформувати професійну команду, забезпечити реформування правоохоронних органів, антикорупційних органів та прокуратури. Це те, що є в його повноваженнях. Він повинен проводити ефективну зовнішню політику та політику в сфері оборони та безпеки країни.

– Всі ці функції може й буде виконувати професійна та сильна команда, тоді Зеленський буде успішним президентом. Якщо він стане президентом, він сформує команду, за яку буде нести відповідальність.

Відповідальність за економічну політику

– У нас різні були президенти, і ті, які розбиралися в економіці, і ті, які не розбиралися, але дуже швидко все зрозуміли й були успішні. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці й у нас має бути сильний прем’єр-міністр, президент і парламент, який налаштований на зміни.Якщо говорити про економічну політику, то це відповідальність Кабінету Міністрів.

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Контракт з МВФ

– Будь-який меморандум МВФ підписується чотирма особами – міністр фінансів, голова НБУ, прем’єр-міністр та президент. Абсолютно зрозуміло, що зараз країна входить в електоральний цикл, буде двоє виборів. В результаті президентських та парламентських виборів скоріше за все зміняться всі ключові посади, в Україні, які є підписантами програми з МВФ.

– Відповідальна політика – завершити те, що зараз підписано. Питання, які зараз цікавлять інвесторів – чи буде підписана нова програма. Якщо так, то які погляди на подальшу взаємодію з МВФ. У Зеленського є розуміння необхідності співпраці з МВФ, бо за цих 5 років економіка не відновилася і реформи не були завершені.

Повернення Саакашвілі

– Зеленський зазначив, що зараз серед онлайн-користувачів є обговорення, кого вони бачать на ключових посадах при можливому президенстві. На всі посади українці пропонують екс-губернатора Одеської Міхеїла Саакашвілі. Загалом, я розумію, чого так відбувається, він є символ боротьби з системою. Проте зрозуміло, що одна справа – це позиція в онлайні, інша – це політична відповідальність.

Поверховість та фігуральність: думка Михайла Бесараба

Поверховість у важливих темах

– Відео зустрічі Володимира Зеленського з експертами показало, що кандидат досить поверхово оволодів темою. В мене склалося таке враження. Здалося, ніби у нього були завчені певні словосполучення, речення, формулювання, які він формулював в різних інтерпретаціях.

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Розуміння зовнішньої політики

– Мене не зовсім влаштовує те, як Зеленський бачить розв'язання наших проблем з Росією. Зокрема, у великому в інтерв’ю з Дмитром Гордоном, він показав свою поверхову компетентність.

Фігуральність кандидата

– Зеленський під час зустрічей говорить дуже фігурально. Колись так незрозуміло висловлювався Віктор Ющенко. І Зеленський у виступах "95 кварталу" дуже активно висміював третього президента.