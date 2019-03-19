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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Політолог назвав причини, чому українці не хочуть йти на вибори

      113 Читать новость на русском
      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / Фото з відкритих джерел

      31 березня українці будуть обирати нового Президента України, проте всі починають більше цікавитися політикою ближче до виборів. Як завжди, вибирають в останній момент.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакаян.

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      Причини, чому українці обирають свого кандидата в останній момент:

      1. спрацьовує ефект більшості, коли під кінець виборів вимальовуються фаворити, серед яких легше обрати.
      2. бажання людини бути з переможцем. І тому, зазвичай, голоси тих, хто довго не визначаються, розподіляються рівномірно серед лідерів.
      3. в Україні люди розуміють, що вибори не завжди проходять по чистому сценарію. На жаль, радянська практика, яка сформувалася – не важливо, як голосують, а важливо, як рахують.

      За останні місяці, соціологія демонструє високу готовність прийти на вибори. У суспільстві з’явилася готовність виконати свій громадський обов’язок.

      Чому низька явка людей на виборах? 

      1. відчувають апатію – є недовіра до державних органів в цілому і протест до політики.
      2. люди не завжди бачать зв’язок між політичними змінами, інструментами та конкретним покращенням їх життя.
      3. залишається патріональна частина суспільства, яка говорить, що й без неї розберуться. Цей міф дуже часто продукується на місцях, щоб занизити явку і зманіпулювати результатами.

      вибори 31 березня зеленський
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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