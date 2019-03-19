Політолог назвав причини, чому українці не хочуть йти на вибори

31 березня українці будуть обирати нового Президента України, проте всі починають більше цікавитися політикою ближче до виборів. Як завжди, вибирають в останній момент.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакаян. Читайте також: Що найбільше спотворює результати виборів в Україні: коментар експерта Причини, чому українці обирають свого кандидата в останній момент: спрацьовує ефект більшості, коли під кінець виборів вимальовуються фаворити, серед яких легше обрати. бажання людини бути з переможцем. І тому, зазвичай, голоси тих, хто довго не визначаються, розподіляються рівномірно серед лідерів. в Україні люди розуміють, що вибори не завжди проходять по чистому сценарію. На жаль, радянська практика, яка сформувалася – не важливо, як голосують, а важливо, як рахують. За останні місяці, соціологія демонструє високу готовність прийти на вибори. У суспільстві з’явилася готовність виконати свій громадський обов’язок. Чому низька явка людей на виборах? відчувають апатію – є недовіра до державних органів в цілому і протест до політики. люди не завжди бачать зв’язок між політичними змінами, інструментами та конкретним покращенням їх життя. залишається патріональна частина суспільства, яка говорить, що й без неї розберуться. Цей міф дуже часто продукується на місцях, щоб занизити явку і зманіпулювати результатами.

Головні дати президентських виборів 2019 року