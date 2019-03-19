Політолог назвав причини, чому українці не хочуть йти на вибори
31 березня українці будуть обирати нового Президента України, проте всі починають більше цікавитися політикою ближче до виборів. Як завжди, вибирають в останній момент.
Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакаян.
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Причини, чому українці обирають свого кандидата в останній момент:
- спрацьовує ефект більшості, коли під кінець виборів вимальовуються фаворити, серед яких легше обрати.
- бажання людини бути з переможцем. І тому, зазвичай, голоси тих, хто довго не визначаються, розподіляються рівномірно серед лідерів.
- в Україні люди розуміють, що вибори не завжди проходять по чистому сценарію. На жаль, радянська практика, яка сформувалася – не важливо, як голосують, а важливо, як рахують.
За останні місяці, соціологія демонструє високу готовність прийти на вибори. У суспільстві з’явилася готовність виконати свій громадський обов’язок.
Чому низька явка людей на виборах?
- відчувають апатію – є недовіра до державних органів в цілому і протест до політики.
- люди не завжди бачать зв’язок між політичними змінами, інструментами та конкретним покращенням їх життя.
- залишається патріональна частина суспільства, яка говорить, що й без неї розберуться. Цей міф дуже часто продукується на місцях, щоб занизити явку і зманіпулювати результатами.
Головні дати президентських виборів 2019 року
Джерело: 24 канал
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