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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Политолог назвал причины, почему украинцы не хотят идти на выборы

      58 Читати новину українською
      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / Фото из открытых источников

      31 марта украинцы будут выбирать нового президента Украины, однако все начинают больше интересоваться политикой ближе к выборам. Как всегда, выбирают в последний момент.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакаян.

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      Причины, почему украинцы выбирают своего кандидата в последний момент:

      1. срабатывает эффект большинства, когда под конец выборов вырисовываются фавориты, среди которых легче выбрать.
      2. желание человека быть с победителем. И поэтому, как правило, голоса тех, кто долго не определяется, распределяются равномерно среди лидеров.
      3. в Украине люди понимают, что выборы не всегда проходят по чистому сценарию. К сожалению, это сформировавшаяся советская практика – не важно, как голосуют, а важно, как считают.

      За последние месяцы, социология демонстрирует высокую готовность прийти на выборы. В обществе появилась готовность выполнить свой гражданский долг.

      Почему низкая явка людей на выборах?

      1. испытывают апатию – недоверие к государственным органам в целом и протест к политике.
      2. люди не всегда видят связь между политическими изменениями, инструментами и конкретным улучшением их жизни.
      3. остается патриональна часть общества, которая говорит, что без нее разберутся. Этот миф очень часто продуцируется на местах, чтобы занизить явку и манипулировать результатами.

      вибори 31 березня зеленський
      Главные даты президентских выборов 2019 года

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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