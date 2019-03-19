Политолог назвал причины, почему украинцы не хотят идти на выборы
31 марта украинцы будут выбирать нового президента Украины, однако все начинают больше интересоваться политикой ближе к выборам. Как всегда, выбирают в последний момент.
Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакаян.
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Причины, почему украинцы выбирают своего кандидата в последний момент:
- срабатывает эффект большинства, когда под конец выборов вырисовываются фавориты, среди которых легче выбрать.
- желание человека быть с победителем. И поэтому, как правило, голоса тех, кто долго не определяется, распределяются равномерно среди лидеров.
- в Украине люди понимают, что выборы не всегда проходят по чистому сценарию. К сожалению, это сформировавшаяся советская практика – не важно, как голосуют, а важно, как считают.
За последние месяцы, социология демонстрирует высокую готовность прийти на выборы. В обществе появилась готовность выполнить свой гражданский долг.
Почему низкая явка людей на выборах?
- испытывают апатию – недоверие к государственным органам в целом и протест к политике.
- люди не всегда видят связь между политическими изменениями, инструментами и конкретным улучшением их жизни.
- остается патриональна часть общества, которая говорит, что без нее разберутся. Этот миф очень часто продуцируется на местах, чтобы занизить явку и манипулировать результатами.
Главные даты президентских выборов 2019 года
Источник: 24 канал
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