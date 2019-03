Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины

С приближением выборов в Украине тема президентской гонки становится все более обсуждаемой. Мировые СМИ также не остаются в стороне. Что пишут о кандидатах в президенты Украины иностранные издания – в материале 24 канала.

Электоральный цирк в Украине

ВВС называет ситуацию перед президентскими выборами в Украине "интересной". В частности, британцев удивляет факт того, что есть так много желающих проститься с 2,5 миллионами гривен, понимая, что шансов даже на выход во второй тур они не имеют. Журналист издания отметил, что за такую сумму можно купить приличную квартиру в Киеве, или даже обустроить целое село.

Трудно понять, кто вообще будет голосовать за некоторых кандидатов: Роман Насиров – бывший глава ГФС, которого судили за коррупцию; Владимир Петров находится под домашним арестом из-за секс-скандала на Facebook; Игорь Шевченко "прославился", когда "украл" несколько синих шапок на экономическом форуме в Давосе. Эти люди никогда не получат обратно свои деньги

ВВС пишет, что действующий президент Петр Порошенко – далек от популярности. "Он обещал принести мир и побороть коррупцию. Но сегодня конфликт с Россией продолжается и украинцы жалуются, что коррупция все еще является масштабной проблемой, а ситуация с бедностью ухудшилась".

Однако издание особенно заинтересовал тот факт, что двое кандидатов имеют одинаковые фамилии и инициалы – Тимошенко Ю. В. Юрия Владимировича называют "клоном" Юлии Тимошенко, о котором "никто ничего не знает не то что за рубежом, но и в самой Украине".



Юрия Тимошенко назвали "клоном" Юлии Владимировны

"Юрий Владимирович Тимошенко в бюллетене будет рядом с Юлией Владимировной Тимошенко. Понимаете, в чем проблема? Этот "клон" создан для того, чтобы сбить с толку человека, который действительно хочет проголосовать за "блондинку, известную своей косой на голове".

Журналисты ВВС пообщались с кандидатом. Он уточнил, что всегда имел амбиции принять участие в президентских выборах и баллотировался для того, чтобы "изменить жизнь каждого украинца". Согласно декларации, ему нужно 10 лет, чтобы сделать взнос 2,5 миллиона гривен. Юрий Тимошенко рассказал изданию, что деньги одолжил и абсолютно об этом не жалеет.

Еще одного кандидата, комика Владимира Зеленского, вспоминают в контексте того, что он играл роль президента в популярном сериале "Слуга народа". Отмечается, что и его программа, и он сам сейчас пытаются соответствовать тому образу, который люди видели в сериале. Однако "слуга" Зеленский почти не продемонстрировал собственных политических идей. Журналист ВВС также встретился с этим кандидатом в его студии и рассказал, что во время встречи они обсуждали британскую комедию.

Скоро выборы и это удивительно, особенно учитывая то, что Украина имеет серьезные экономические проблемы и все еще воюет с Россией

Также в издании отмечают, что у Владимира Зеленского нет политического опыта, а его кампания "размывает границу между фактами и вымыслом" ввиду того, что люди готовы голосовать не за реального человека, а за персонажа сериала.



Один из эпизодов программы "From Our Own Correspondent" на ВВС

Борьба за Украину

The Washington Post еще в сентябре опубликовало интервью с одной из кандидаток в президенты – Юлией Тимошенко. Заголовок гласит: "Юлия Тимошенко и борьба за Украину: "Мы не можем принять мир на условиях Путина".

Издание отмечает, что у Тимошенко много сторонников, однако хватает и тех, кто против ее политики. Основная причина последнего: украинцы опасаются, что она слишком близка к Путину и может поставить под угрозу недавно обретенную независимость страны от Москвы.

Журналистка издания начала интервью с вопросом об отношениях Тимошенко с Путиным и ее отношении к России. На это Юлия Владимировна ответила, что "если бы она была пророссийским политиком, то Янукович ее бы не посадил".

Говорили также о прекращении конфликта на Донбассе, санкциях против России, развитии украинской экономики и борьбе с коррупцией и олигархической системой. Юлия Владимировна озвучила известные всем с ее многократных презентаций "Нового курса" тезисы, за что читатели это интервью раскритиковали. В частности, они отметили отсутствие острых вопросов и популистические ответы самой Тимошенко.

Свою победу на выборах Юлия Владимировна сомнению не подвергла и традиционно заверила, что только тогда Украина будет сильной и процветающей".



Юлия Тимошенко еще до начала предвыборной гонки дала интервью WP

В марте издание цитировало еще одно громкое обещание Тимошенко о "пожизненном заключении для всех, кто был осужден за обвинения в коррупции, включая действующего президента Порошенко". Имеется в виду комментарий "леди Ю" относительно расследования Вihus.info о хищении средств в Укроборонпром.

Издание отметило, что Юлия Тимошенко и Петр Порошенко имеют почти одинаковую поддержку украинцев, однако оба отстают от Владимира Зеленского.

Также было упомянуто и о Юрии Тимошенко, который баллотировался, "чтобы запутать избирателей". Здесь добавили о заявлении генпрокурора Юрия Луценко относительно попытки подкупа вышеупомянутого кандидата одним из однопартийцев Юлии Владимировны, чтобы тот снял свою кандидатуру. Тогда Тимошенко сравнила Порошенко и Луценко с главными героями американской комедии "Тупой и еще тупее", что тоже заметило издание.

The Washington Post освещает и встречу Зеленского с заместителем Государственного департамента США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Тогда кандидат пожаловался, что его кампания находится под давлением украинской власти. Он также рассказал об устройствах для прослушивания СБУ, которые были найдены возле его офиса.

Трагикомедия выборов

The Economist в материале о выборах в Украине, прежде всего, оценивает популярность лидера гонки, комика Владимира Зеленского. Журналисты еженедельника отмечают, что, в частности, пока непонятны действия Зеленского в случае победы. Ведь сам кандидат пока представил только общие обещания относительно курса на евроинтеграцию, улучшение инвестиционного климата и завершение войны на востоке Украины.

Люди хотят показать власти средний палец, и именно он играет роль этого среднего пальца,

– цитирует журнал политолога Владимира Фесенко

Еженедельник также отмечает, что двух других лидеров гонки, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, уже обвиняли в подкупе избирателей. Это, по мнению журналистов, опасно, ведь "мощь армии и наличие оружия в руках разгневанных украинцев может привести к непредсказуемым последствиям".

The Economist пишет: если украинцы проснутся 1 апреля и не поверят результатам первого тура, будет не до смеха.



Запад пока не понимает, какие будут действия со стороны Зеленского в случае победы

"Меншее зло" для Кремля

Как пишет британское агентство новостей Reuters, цель Кремля – привести к власти наименее антироссийское правительство. Поскольку за время президентства Петра Порошенко Украине удалось отдалиться от России и получить поддержку Запада, а сегодня у пророссийских кандидатов фактически нет шансов на победу.

Риторика лидеров президентской гонки также ничего хорошего для Путина не означает. Так, Порошенко поставил жестокую оппозицию Москве в центре своей предвыборной кампании. Юлия Тимошенко называет Россию "страной-агрессором". А Владимир Зеленский признает войну между двумя странами и желает, чтобы Украина вступила в ЕС

Тем временем Юрий Бойко, бывший союзник Виктора Януковича, значительно отстает в рейтинге.

Проблема для Москвы заключается и в том, что много избирателей с территорий, где больше всего симпатизируют России, проголосовать не смогут. Речь идет об аннексированном Крыме и неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины. Также не будут голосовать и около трех миллионов украинцев, которые живут и работают в России.

Агентство цитирует несколько источников, "знакомых с мышлением Кремля". Так, они сходятся на мнении, что победа Порошенко закрепит политический тупик между Москвой и Киевом. Однако при президентстве Тимошенко или Зеленского Путин может надеяться по крайней мере на общение между странами. Юлия Владимировна имела опыт работы с Россией в переговорах по цене на газ, когда была украинским премьер-министром.

Зеленский пока рассматривается Россией "как нечто неизвестное". Частично это связано с его деловыми связями с украинским олигархом Игорем Коломойским, который помог финансировать военнослужащих для борьбы с пророссийскими сепаратистами в 2014 году. Однако его заявление о неизбежности прямых переговоров между Россией и Киевом для остановки войны было широко подхвачено российскими СМИ.



Карикатура на выборы в Украине / Andrzej Krauze, The Guardian

Гонки трех

Reuters зачастую в своих материалах вспоминает тройку лидеров кандидатов в президенты Украины (согласно последним данным рейтингов). Речь идет о Владимире Зеленском, Петре Порошенко и Юлии Тимошенко. О них пишут подробно: с биографиями, деталями политической карьеры и обещаниями, которые они дают накануне выборов.

О том, что Петр Порошенко баллотируется в президенты, агентство сообщило, уточнив, что "его популярность снизилась из-за разгула коррупции и снижения уровня жизни украинцев". В частности, журналисты отмечают, что среднемесячная заработная плата сейчас составляет около 380 долларов США по сравнению с 450 в год, когда Порошенко пришел к власти. Однако то, что это связано с изменением курса доллара, не уточняют. Так же как и то, что в гривнах уровень заработной платы все же вырос: согласно Госстату, в январе 2019 года среднемесячная зарплата в Украине составляет 9223 грн, а в январе 2014 года была 3167 грн.

Также журналисты агентства подготовили материал под заголовком "Нет газа? Нет голосов. Сокращение субсидий грозит перевыбору кандидата на пост Президента Украины". Речь идет об уменьшенных для обеспечения международной помощи субсидиях на газ для украинцев.

Украинская пенсионерка Надежда Игнатий говорит, что в ее саду вырубили сливы и вишни на дрова, поскольку правительство подняло цены на газ в конце прошлого года. На выборах в следующем месяце она проголосует против президента Петра Порошенко в пользу противника, который пообещал восстановить газовые субсидии,

– журналисты уже в первом абзаце пытаются растрогать иностранных читателей.

В самом материале ситуацию с субсидиями объясняют подробнее. В частности, отмечают, что МВФ, дав Украине с апреля 2014 года 14,7 миллиарда долларов, требует постепенное повышение тарифов согласно рыночным ценам, как условие для дальнейшего оказания помощи. Поэтому выбора не было, что и отметил президент.

Однако Reuters добавляет, что правление Порошенко пришлось на тяжелые времена, имея в виду войну на Донбассе и аннексию Крыма Россией. И действующий президент также может похвастаться и успехами. Здесь, в частности, пишут о безвизовом режиме со странами Европейского Союза, создании независимой православной церкви, возрождении ВСУ и то, что, хоть война на Донбассе и продолжается, однако регион не потерян.



Порошенко не является лидером гонки, однако имеет преимущества над другими / Getty Images

В то же время Юлию Тимошенко агентство называет откровенным критиком программы МВФ в Украине. В частности, цитируют ее обещания увеличить зарплаты и пенсии и изменить политику центрального банка на предоставление дешевых кредитов малым предприятиям и ипотек для работников.

Ее кампания – это сложный баланс, который обещает реформы и продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом, хотя и обязуется отменить резкий рост цен на газ, что является условием МВФ для получения следующих траншей

Тимошенко называют "газовой принцессой" и отмечают ее острую риторику о "тарифном геноциде" и коррупции.

"Я обещаю стать кошмаром для этих ребят, которые питаются коррупцией", – передает Reuters слова Тимошенко.

Агентство подробно рассматривает политическую карьеру Тимошенко и ее "газовые отношения" с Россией. Однако отмечает, что критики называют ее популисткой.

Тимошенко вспоминает о расследовании bihus.info о разворовывании в Укроборонпроме и заявляет, что посадит за решетку Порошенко, как только возглавит страну. Однако сама же была предметом расследования этой же программы, которая обнаружила, что ее партия скрыла реальные источники пожертвований перед избирателями



Юлию Тимошенко издание окрестило "газовой принцессой"

"Комик лидирует в президентской гонке в Украине". Новость с таким заголовком была опубликована в ряде крупнейших западных СМИ. Сам феномен Владимира Зеленского как кандидата в президенты заинтересовал журналистов, а информация о его лидерстве стала топ-новостью. Многие издания ссылаются именно на публикацию Reuters с подробной информацией о комике.

Так, агентство рассказывает, что в сериале "Слуга народа" Зеленский выступает президентом, который честно побеждает законодателей и теневых бизнесменов, которые пытаются стоять на его пути.

Персонаж нравится украинцами, которым надоело, как руководили страной после обретения независимости в 1991 году. Теперь у них есть шанс превратить выдумку в реальность на президентских выборах 31 марта

На вопрос Reuters, что отличает его от других кандидатов, Зеленский указал на лицо: "Это. Это – новое лицо. Я никогда не занимался политикой".



Избиратели не отличают реального Зеленского от его персонажа из "Слуги народа"

Также агентство отмечает, что росту рейтингов комика способствует популярность в соцсетях. У него 2,7 миллиона подписчиков в Instagram, а у Порошенко – 194 тысячи. В Facebook Зеленский предлагает подписчикам предоставлять свои идеи по решению таких проблем, как высокие тарифы за коммунальные услуги или выбор премьер-министра.

Критики ставят под сомнение политическую неопытность Зеленского, инвесторы опасаются его непредсказуемости. Если он станет лидером, то фактически вымышленный персонаж будет управлять страной, которая находится в состоянии войны и требует фундаментальных изменений.