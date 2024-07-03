Легион “Свобода России” представил этого военного как своего нового рекрута на пресс-конференции, где также были представители украинской разведки. Ранее он служил в Балтийском флоте России и хотел уволиться из-за начала полномасштабной войны против Украины, передает 24 Канал.

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Он сам обратился в проект ГУР

Гражданин России с позывным "Гога" в 2023-м обратился в проект Главного управления разведки "Хочу жить". С тех пор он помогал украинским спецслужбам и устроил диверсию на корабле "Серпухов". "Гогу" вместе с секретными документами вывели с территории России украинские разведчики.

О выводе из строя корабля "Серпухов" стало известно в апреле 2024 года, однако тогда обстоятельства не обнародовали.

Легион "Свобода России" – это формирование из российских военных. Они осуществляют определенные операции.