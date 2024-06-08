Об этом говорится в шестом документальном фильме цикла "Военная разведка Украины" – "Легионы света". В нем Кирилл Буданов заявил, что когда Россия будет вынуждена отходить, повстанцы еще сделают свое дело, передает 24 Канал.

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Буданов о рейдах российских добровольцев

Глава ГУР отметил, что Грайворонский район уже вообще опустел. Также что-то происходит в самом Белгороде. Ситуация там тяжелая. Россияне на себе начали чувствовать, как это – жить в условиях войны, подчеркнул Буданов.

В фильме подчеркнули, что своей дерзкой операцией в Белгородской и Курской области повстанцы сорвали планы наступления оккупантов на северные районы Харьковской области и отвлекли значительные вражеские ресурсы с других фронтов.

По состоянию на сейчас для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы свои на фронте на оборону своих пограничных рубежей. Когда радикально начнутся изменения и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они также сделают свое дело,

– заявил Кирилл Буданов.

Рейды российских добровольцев