Легіон "Свобода Росії" представив цього військового як свого нового рекрута на пресконференції, де також були представники української розвідки. Раніше він служив у Балтійському флоті Росії і хотів звільнитись через початок повномасштабної війни проти України, передає 24 Канал.

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Він сам звернувся до проєкту ГУР

Громадянин Росії із позивним "Гога" у 2023-му звернувся до проєкту Головного управління розвідки "Хочу жить". Відтоді він допомагав українським спецслужбам і влаштував диверсію на кораблі "Серпухов". "Гогу" разом із таємними документами вивели з території Росії українські розвідники.

Про виведення з ладу корабля "Серпухов" стало відомо у квітні 2024 року, однак тоді обставини не оприлюднювали.

Легіон "Свобода Росії" – це формування із російських військових. Вони здійснюють деякі операції.