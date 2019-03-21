Олигархи пытаются завести в Украину худшие политтехнологии, – Давидюк

Работу экзит-поллов, политические технологии, технических кандидатов и громкое заявление Генпрокурора Юрия Луценко – прокомментировал политолог Николай Давидюк.

О работе экзит-полов

– Если экзит-полы будут категорически отличаться от результатов ЦИК – это будет признаком, что где-то воруют. Экзит-полы – это европейская, нормальная практика. За ней нужно следовать. В том что кандидаты не назвали четвертого кандидата, который может выйти во второй тур, может быть манипуляция. Социально-ответственные люди должны выдавать информацию, если они хотят делать важные вещи для демократии и выборов. Нужно все публиковать и рассказывать.

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О политтехнологии

– Сейчас в Украине создано несколько параллельных реальностей, каждая из которых пытается манипулировать и монополизировать отдельную часть населения. К парламентским выборам мы должны подойти страной, которая чище и честнее, потому что те практики, которые сегодня используются – это все потусторонние стороны демократии. Олигархи пытаются свести в Украину худшие политтехнологии манипуляций и обмана избирателя.

О проблеме технических кандидатов

Политолог отметил, что Юрий Тимошенко на бигбордах просто продает себя – это хуже, чем гречка. Потому что продукты люди берут по бедности, а политик не является бедным. Это уже VIP коррупция. Он продает себя, у них схожие инициалы. Почему мы закрываем на это глаза. Люди плохие, что продают голоса за 500 гривен и килограмм гречки, а политики продаются за миллионы. Этот вопрос тоже надо поднять после выборов.

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О заявлении Луценко

– Я не думаю, что США настолько пустяковые, чтобы учитывать такие ответы и больше, чем уверен, что это не повлияет на стратегическое сотрудничество Украины и США. Это не повлияет на отношения, ведь США одни из главных союзников и драйверов в поддержке Украины в противостоянии с Россией.



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