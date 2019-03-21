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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Олігархи намагаються завезти в Україну найгірші політтехнології, – Давидюк

      Актуальне інтерв'ю 82 Читать новость на русском

      Роботу екзит-полів, політичні технології, технічних кандидатів та гучну заяву Генпрокурора Юрія Луценка – прокоментував політолог Микола Давидюк.

      Про роботу екзит-полів

      – Якщо екзит-поли будуть категорично відрізнятися від результатів ЦВК – це буде ознакою, що десь крадуть. Екзит-поли – це європейська, нормальна практика. За нею потрібно слідувати. В тому що кандидати не назвали четвертого кандидата, який може вийти до другого туру, може бути маніпуляція. Соціально-відповідальні люди повинні видавати інформацію, якщо вони хочуть робити важливі речі для демократії та виборів. Потрібно все публікувати та розповідати.

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      Про політтехнології

      – Зараз в Україні створено декілька паралельних реальностей, кожна з яких намагається маніпулювати і монополізувати окрему частину населення. До парламентських виборів ми повинні підійти чистішою та чеснішою країною, бо ті практики, які сьогодні використовуються – це все потойбічні сторони демократії. Олігархи намагаються звести в Україну найгірші політтехнології маніпуляцій та обману виборця.

      Про проблему технічних кандидатів

      – Політолог зазначив, що Юрій Тимошенко на бігбордах просто продає себе – це гірше, ніж гречка. Бо продукти люди беруть з бідності, а політик не є бідним. Це вже VIP корупція. Він продає себе, у них схожі ініціали. Чомусь ми закриваємо на це очі. Люди погані, що продають голоси за 500 гривень та кілограм гречки, а політики продаються за мільйони. Це питання теж треба підняти після виборів.

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      Про заяву Луценка

      – Я не думаю, що США настільки дріб'язкові, аби зважати на такі відповіді й більше, ніж впевнений, що це не вплине на стратегічну співпрацю України та США. Це не вплине на відносини, адже США одні з головних союзників і драйверів в підтримці України в протистоянні з Росією.

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      Як відбуватимуться вибори президента

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      Теги: Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Новини США Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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