Олігархи намагаються завезти в Україну найгірші політтехнології, – Давидюк

Роботу екзит-полів, політичні технології, технічних кандидатів та гучну заяву Генпрокурора Юрія Луценка – прокоментував політолог Микола Давидюк.

Про роботу екзит-полів

– Якщо екзит-поли будуть категорично відрізнятися від результатів ЦВК – це буде ознакою, що десь крадуть. Екзит-поли – це європейська, нормальна практика. За нею потрібно слідувати. В тому що кандидати не назвали четвертого кандидата, який може вийти до другого туру, може бути маніпуляція. Соціально-відповідальні люди повинні видавати інформацію, якщо вони хочуть робити важливі речі для демократії та виборів. Потрібно все публікувати та розповідати.

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Про політтехнології

– Зараз в Україні створено декілька паралельних реальностей, кожна з яких намагається маніпулювати і монополізувати окрему частину населення. До парламентських виборів ми повинні підійти чистішою та чеснішою країною, бо ті практики, які сьогодні використовуються – це все потойбічні сторони демократії. Олігархи намагаються звести в Україну найгірші політтехнології маніпуляцій та обману виборця.

Про проблему технічних кандидатів

– Політолог зазначив, що Юрій Тимошенко на бігбордах просто продає себе – це гірше, ніж гречка. Бо продукти люди беруть з бідності, а політик не є бідним. Це вже VIP корупція. Він продає себе, у них схожі ініціали. Чомусь ми закриваємо на це очі. Люди погані, що продають голоси за 500 гривень та кілограм гречки, а політики продаються за мільйони. Це питання теж треба підняти після виборів.

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Про заяву Луценка

– Я не думаю, що США настільки дріб'язкові, аби зважати на такі відповіді й більше, ніж впевнений, що це не вплине на стратегічну співпрацю України та США. Це не вплине на відносини, адже США одні з головних союзників і драйверів в підтримці України в протистоянні з Росією.



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