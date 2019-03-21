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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Технічних кандидатів потрібно розглядати як VIP-корупцію, – Давидюк

      94 Читать новость на русском
      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / Фото з відкритих джерел

      Українці 31 березня вибиратимуть шостого президента. Бюлетень буде розміром 80 сантиметрів, а кандидати будуть розміщені в алфавітному порядку й без порядковвих номерів

      Минулі вибори ще була традиція продажу порядкових номерів у бюлетені, згадав у прямому ефірі 24 каналу політолог Микола Давидюк.

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      За його словами, перші номери завжди дорого коштували. 31 –  був у ціні, бо це день голосування.

      Вони продавалися через легкість запам’ятовування, логічність й велика кількість електорату була старшого віку. На них і розраховані ці технології. Треба спрощувати й те, що не буде нумерації – це нормально,
      – сказав Давидюк.

      Станом на 21 березня поліграфкомбінат "Україна" надрукував уже понад 90% виборчих бюлетенів. Частину з них вже передали у 10 українських областей, а 21 березня ще одну частину передадуть до чотирьох регіонів. За умовами договору, поліграфкомбінат має завершити друк бюлетенів 24 березня.

      Про проблему технічних кандидатів

      Політолог зазначив, що Юрій Тимошенко на бігбордах просто продає себе – це гірше, ніж гречка. Бо продукти люди беруть з бідності, а політик не є бідним. Це вже VIP корупція.

      Він продає себе, у них схожі ініціали. Чомусь ми закриваємо на це очі. Люди погані, що продають голоси за 500 гривень та кілограм гречки, а політики продаються за мільйони. Це питання теж треба підняти після виборів,
      – наголосив Давилюк.

      "Сьогодні є певні кроки по боротьбі з продажем голосів. Верховна Рада з урядом відпрацювали закон про відповідальність того, хто купує голос й того, хто продає. Люди не вважають себе винними, але цим вони продають життя, які боролися свого часу, щоб сьогодні мати право голосувати", – підсумував експерт.

      вибори кандидати президенти
      Як відбуватимуться вибори президента

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юрій Тимошенко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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