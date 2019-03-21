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      80 сантиметрів і 39 кандидатів: як виглядатиме бюлетень для президентських виборів, – фото

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      Станом на 21 березня поліграфкомбінат "Україна" надрукував уже понад 90% виборчих бюлетенів. Частину з них вже передали у 10 українських областей, а 21 березня ще одну частину передадуть до чотирьох регіонів. За умовами договору, поліграфкомбінат має завершити друк бюлетенів 24 березня.

      Розміри бюлетеня у цьому році – особливі: в довжину документ сягає 80 сантиметрів. Це – найбільший за розміром бюлетень за час незалежності України. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає журналістка 24 каналу.

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      80-сантиметровий аркуш містить імена 39 кандидатів на пост глави держави. Якщо викласти один за одним усі бюлетені, то їх довжина сягне 24 тисячі 354 кілометри.

      ЦВК бюлетень вибори президентські вибори-2019
      Голова ЦВК демонструє довжину бюлетеня


      Як виглядатиме бюлетень на президентських виборах-2019 (у цьому аркуші містяться 3 бюлетені)

      Фактично, такою є відстань від Києва до столиці Уругваю. Площина усіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів – це як 70 футбольних полів,
      – розповіла Тетяна Сліпачук.

      Для друку виборчих бюлетенів планується використання 434 тонн. Аркуш матиме 10 ступенів захисту.



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      вибори президентські вибори вибори-2019 цвк бюлетень
      Друк бюлетенів

      Вибори президента 2019: головні дати

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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