80 сантиметрів і 39 кандидатів: як виглядатиме бюлетень для президентських виборів, – фото

Станом на 21 березня поліграфкомбінат "Україна" надрукував уже понад 90% виборчих бюлетенів. Частину з них вже передали у 10 українських областей, а 21 березня ще одну частину передадуть до чотирьох регіонів. За умовами договору, поліграфкомбінат має завершити друк бюлетенів 24 березня.

Розміри бюлетеня у цьому році – особливі: в довжину документ сягає 80 сантиметрів. Це – найбільший за розміром бюлетень за час незалежності України. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає журналістка 24 каналу.

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80-сантиметровий аркуш містить імена 39 кандидатів на пост глави держави. Якщо викласти один за одним усі бюлетені, то їх довжина сягне 24 тисячі 354 кілометри.



Голова ЦВК демонструє довжину бюлетеня



Як виглядатиме бюлетень на президентських виборах-2019 (у цьому аркуші містяться 3 бюлетені)

Фактично, такою є відстань від Києва до столиці Уругваю. Площина усіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів – це як 70 футбольних полів,

– розповіла Тетяна Сліпачук.

Для друку виборчих бюлетенів планується використання 434 тонн. Аркуш матиме 10 ступенів захисту.









Друк бюлетенів



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