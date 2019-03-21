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      Кандидати-двійники та кандидати-спойлери: як політики намагаються виграти на виборах

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      Як політики намагаються виграти на виборах
      Як політики намагаються виграти на виборах / Фото з відкритих джерел

      Технічні кандидати не мають власних політичних цілей, вони виконують певні функції задля одного зі своїх фаворитів. Зокрема є технологія кандидата-двійника та кандидата-спойлера.

      Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко у прямому ефірі 24 каналу.

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      Яка роль технічних кандидатів

      За словами політолога, технічні кандидати мають дві функції.

      "Як правило, найчастіше технічних кандидатів використовують для того, щоб вони привели у виборчі комісії своїх людей, щоб збільшити свою квоту. Адже всі бояться, що інша сторона може сфальсифікуват чи порахувати голоси на свою користь. Тому треба підстрахуватися і от боротьба за свої квоти, розширення своїх у виборчих комісіях і обумовлює гру в технічних кандидатів", – наголосив Фесенко.

      Кандидати-двійники

      Інша функція, наприклад, кандидати-двійники Юрій та Юлія Тимошенко. Це технологія використовується, як правило, на місцевих виборах мерів тощо. Це робиться для того, щоб виборці помилково проголосували за схоже прізвище. Таким чином робиться ставка на помилку,
      – заявив політолог.

      Він також зазначив, що вже очевидний є те, що за рахунок такої технології близько 1-1,5% виборців можуть помилитися і проголосувати не за Юлію Тимошенко, а за Юрія Тимошенка і навпаки, і це вже помітно по опитуваннях.

      Кандидати-спойлери

      Політолог розповів, що є серед техкандидатів і так звані кандидати-спойлери, яких можуть використовувати в агітації проти конкурента замовника.

      Може бути ще одна функція – так звані чорні технології з боку окремих техкандидатів. У нас є один чорний технолог, людина з такою репутацією. Прізвище називати я не буду, але воно російське,
      – відповів Фесенко.

      Як не помилитися?

      "Щодо кандидатів-двійників, то політики мають надати публічні поради, що саме за них потрібно голосувати, важко вибирати свого кандидата", – прокоментував політолог.

      Він запевнив, що більшість українських виборців – консервативні, вони проголосують за тих, кого знають. Більше того, Фесенко стикався з феноменом, коли люди не хотіли голосувати за технічного кандидата і навіть за того кандидата, на якого вони працювали.

      Як правило, технічні кандидати – це маловідомі люди. На цих виборах чистих техкандидатів – близько 15, але є ще 10-20 людей, які паралельно виконують функції технічних кандидатів. Вони можуть розкручуватися на виборах. Так, один з депутатів активно рекламувався перед виборами, а згодом просто підтримав іншого кандидата. Це пов’язано з майбутніми парламентськими виборами,
      – додав політолог.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Юрій Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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