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      Кандидаты-двойники и кандидаты-спойлеры: как политики пытаются выиграть на выборах

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      Как политики пытаются выиграть на выборах
      Как политики пытаются выиграть на выборах / Фото из открытых источников

      Технические кандидаты не имеют собственных политических целей, они выполняют определенные функции ради одного из своих фаворитов. В частности есть технология кандидата-двойника и кандидата-спойлера.

      Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко в прямом эфире 24 канала.

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      Какова роль технических кандидатов

      По словам политолога, технические кандидаты имеют две функции.

      "Как правило, чаще всего технических кандидатов используют для того, чтобы они привели в избирательные комиссии своих людей, чтобы увеличить свою квоту. Так как все боятся, что другая сторона может сфальсифицировать или посчитать голоса в свою пользу. Поэтому надо подстраховаться, и вот борьба за свои квоты, расширение своих в избирательных комиссиях и обуславливает игру в технических кандидатов", – подчеркнул Фесенко.

      Кандидаты-двойники

      Другая функция, например, кандидаты-двойники Юрий и Юлия Тимошенко. Это технология используется, как правило, на местных выборах мэров и тому подобное. Это делается для того, чтобы избиратели ошибочно проголосовали за похожую фамилию. Таким образом делается ставка на ошибку,
      – заявил политолог.

      Он также отметил, что уже очевидным является то, что за счет такой технологии около 1-1,5% избирателей могут ошибиться и проголосовать не за Юлию Тимошенко, а за Юрия Тимошенко, и наоборот, и это уже заметно по опросам.

      Кандидаты-спойлеры

      Политолог рассказал, что есть среди техкандидатов и так называемые кандидаты-спойлеры, которых могут использовать в агитации против конкурента заказчика.

      Может быть еще одна функция – так называемые черные технологии со стороны отдельных техкандидатов. У нас есть один черный технолог, человек с такой репутацией. Фамилию называть я не буду, но она российская,
      – ответил Фесенко.

      Как не ошибиться?

      "Что касается кандидатов-двойников, то политики должны предоставить публичные советы, что именно за них надо голосовать, трудно выбирать своего кандидата", – прокомментировал политолог.

      Он заверил, что большинство украинских избирателей – консервативные, они проголосуют за тех, кого знают. Более того, Фесенко сталкивался с феноменом, когда люди не хотели голосовать за технического кандидата и даже за того кандидата, на которого они работали.

      Как правило, технические кандидаты – это малоизвестные люди. На этих выборах чистых техкандидатов – около 15, но есть еще 10-20 человек, которые параллельно выполняют функции технических кандидатов. Они могут раскручиваться на выборах. Так, один из депутатов активно рекламировался перед выборами, а потом просто поддержал другого кандидата. Это связано с предстоящими парламентскими выборами,
      – добавил политолог.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юрий Тимошенко Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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