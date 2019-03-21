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      Выборы-2019: все, что нужно знать о технических кандидатах

      Что это было? 41 Читати новину українською

      Известный украинский политолог Владимир Фесенко в программе "Что это было?"рассказал о том, зачем на президентских выборах технические кандидаты, кто за ними стоит и во сколько это обходится.

      Кто такие технические кандидаты

      Специалисты отметили, что с начала президентской гонки больше половины кандидатов являются техническими. Некоторые из них работают сразу на нескольких кандидатов. По мнению политологов, технических кандидатов используют для внедрений нескольких технологий.

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      Во-первых, чтобы уменьшить электоральную поддержку вероятных фаворитов. Одной из таких считают Ольгу Богомолец, которая максимально повторяет риторику Юлии Тимошенко. Или же Евгений Мураев, который, по мнению специалистов, баллотировался чтобы забрать голоса у оппозиции.

      Во-вторых, нередко в избирательных списках появляются кандидаты-двойники. Следовательно определенный процент избирателей может запутаться и отдать голос за другого. Таким кандидатом считают Юрия Владимировича Тимошенко.

      Больше о роли технических кандидатов читайте здесь.

      Главные функции технических кандидатов

      – Следует заметить, что технические кандидаты – люди, не имеющие собственных политических целей, они выполняют работу для одного из фаворитов. Они имеют множество функций, например, технологию кандидата-двойника используют преимущественно на выборах по мажоритарной системе. Очевидно, что ориентировочно до 1,5% избирателей вместо Юлии Тимошенко проголосуют за Юрия Тимошенко. Это заметно даже по опросам.

      – Также среди технических кандидатов есть так называемые кандидаты-спойлеры, которых используют в агитации против конкурента заказчика. Пока мы с этим не сталкивались, но я не исключаю такое развитие событий.

      Как не проголосовать за технического кандидата

      – Точного и однозначного алгоритма действий нет. Например, в случае кандидатов-двойников, избиратель должен внимательно смотреть в бюллетень. А также максимально взвешенно ставить галочку напротив фамилии.


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      Сколько стоит содержание технических кандидатов

      – Трудно представить сколько это может стоить, ведь кандидат сначала платит залог в 2,5 миллиона гривен, который, к слову, не возвращается, тратит кучу денег на собственную рекламу своей партии, а потом и себя. И вот в конце концов снимает свою кандидатуру в пользу другого кандидата.

      – Технические кандидаты выполняют две роли: они снимают свою кандидатуру в пользу другого политика и одновременно рекламируют себя перед парламентскими выборами.

      Могут ли президентские выборы быть сорваны после первого тура

      – Большое количество технических кандидатов в президенты нужно не только для блокирования возможных злоупотреблений со стороны конкурентов, но и для возможного срыва выборов, если их результаты будут не выгодны провластным силам. Но любое разрушение нормального избирательного процесса – это фактически подыгрывание российскому президенту Владимиру Путину.

      Подробнее о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно прочитать здесь.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Юрий Тимошенко Евгений Мураев Ольга Богомолец Что это было?
      Источник: 24 канал
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