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      Могут ли президентские выборы быть сорваны после первого тура: мнение политолога

      57 Читати новину українською
      Президентские выборы-2019
      Президентские выборы-2019 / informator.news

      Если провластный кандидат в президенты проигрывает в первом туре, есть вероятность, что выборы могут быть сорвать. Однако это опасно, ведь может сработать против страны.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказал политолог Владимир Фесенко.

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      По его словам, большое количество технических кандидатов в президенты нужно не только для блокировки возможных злоупотреблений со стороны конкурентов, но и для возможного срыва выборов, если их результаты будут невыгодными провластным силам.

      Работа избирательных комиссий может быть сорвана, если их члены просто не будут приходить на заседания, например. Тогда не будет кворума. Или в последний момент члены комиссии могут просто отказываться, такое у нас бывало уже,
      – отметил Фесенко.

      И добавил, что кроме этого могут использовать "грязные" технологии и различные провокации, которые могут быть поводом для введения в стране чрезвычайного положения и тому подобное.

      Володимир Фесенко
      Политолог Владимир Фесенко

      "Надеюсь, что этого не будет, ведь это – очень рискованный сценарий. Не только для кандидата, который может это применить, но и для Украины в целом. Особенно в условиях, когда мы находимся в конфликте с Россией", – пояснил политолог.

      И подчеркнул, что любое разрушение нормального избирательного процесса – это фактически подыгрывание российскому президенту Владимиру Путину.

      Президентские выборы-2019 можно сравнить с выборами в 1999 году, когда проводилась мощная компания в пользу провластного кандидата с использованием административного ресурса. Тогда активно работали губернаторы, а сейчас активно привлекают мэров крупных городов и силовые структуры,
      – прокомментировал Фесенко.

      "Если сравнивать нынешние выборы с выборами в 2014 году, то видим большой шаг назад. Ведь после Революции достоинства в условиях, когда начиналась война и противостояние с РФ, кампания была более сдержанна. Было ощущение, что нельзя злоупотреблять "грязными" технологиями. Сейчас же таких предохранителей нет", – отметил эксперт.

      Больше о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 20 марта 2019 года

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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