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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Чи можуть президентські вибори бути зірвані після першого туру: думка політолога

      144 Читать новость на русском
      Президентські вибори-2019
      Президентські вибори-2019 / informator.news

      Якщо провладний кандидат у президенти програє у першому турі, є ймовірність, що вибори можуть бути зірвати. Проте це небезпечно, адже може спрацювати проти країни.

      Про це у програмі "Що це було?" розповів політолог Володимир Фесенко.

      Читайте також: Кандидати-двійники та кандидати-спойлери: як політики намагаються виграти на виборах

      За його словами, велика кількість технічних кандидатів у президенти потрібна не лише для блокування можливих зловживань з боку конкурентів, а й для можливого зриву виборів, якщо їх результати будуть не вигідними провладним силам.

      Робота виборчих комісій може бути зірвана, якщо їх члени просто не приходитимуть на засідання. Наприклад, тоді не буде кворуму. Або в останній момент члени комісії можуть просто відмовлятися, таке у нас бувало вже,
      – зазначив Фесенко.

      Й додав, що крім цього можуть використовувати й "брудні" технології та різні провокації, які можуть бути приводом для введення в країні надзвичайного стану тощо.

      Володимир Фесенко
      Політолог Володимир Фесенко

      "Сподіваюся, що цього не буде, адже це – дуже ризикований сценарій. Не лише для кандидата, який може це застосувати, але й для України загалом. Особливо в умовах, коли ми знаходимося в конфлікті з Росією", – пояснив політолог.

      Й наголосив, що будь-яка руйнація нормального виборчого процесу – це фактично підігравання російському президенту Володимиру Путіну.

      Президентські вибори-2019 можна порівняти з виборами у 1999 році, коли проводилася потужна компанія на користь провладного кандидата з використанням адміністративного ресурсу. Тоді активно працювали губернатори, а зараз активно залучають мерів великих міст та силові структури,
      – прокоментував Фесенко.

      "Якщо порівнювати цьогорічні вибори з виборами у 2014 році, то бачимо великий крок назад. Адже після Революції гідності в умовах, коли починалася війна й протистояння з РФ, кампанія була більш стримана. Було відчуття, що не можна зловживати "брудними" технологіями. Зараз же таких запобіжників нема", – зауважив експерт.

      Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 20 березня 2019 року

       

      blog_ava
      Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ
      20 березня
      2760
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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