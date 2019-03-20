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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Вибори-2019: все, що треба знати про технічних кандидатів

      Що це було? 106 Читать новость на русском

      Відомий український політолог Володимир Фесенко у програмі "Що це було?" розповів те, навіщо на президентських виборах технічні кандидати, хто за ними стоїть та у скільки це обходиться.

      Хто такі технічні кандидати

      Фахівці наголосили, що від початку президентської гонки понад половина кандидатів є технічними. Деякі з них працюють одразу на кількох кандидатів. На думку політологів, технічних кандидатів використовують для впроваджень кількох технологій.

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      По-перше, аби зменшити електоральну підтримку ймовірних фаворитів. Однією з таких вважають Ольгу Богомолець, яка максимально повторює риторику Юлії Тимошенко. Або ж Євген Мураєв, який, на думку фахівців, балотувався щоб забрати голоси в опозиції. 

      По-друге, нерідко у виборчих списках з'являються кандидати-двійники. Відтак певний відсоток виборців може заплутатись та віддати голос за іншого. Таким кандидатом вважають Юрія Володимировича Тимошенко.

      Більше про роль технічних кандидатів читайте тут.

      Головні функції технічних кандидатів

      – Слід зауважити, що технічні кандидати – люди, що не мають власних політичних цілей, вони виконують роботу задля одного з фаворитів. Вони мають безліч функцій, наприклад, технологію кандидата-двійника використовують переважно на виборах за мажоритарною системою. Очевидно, що орієнтовно до 1,5% виборців замість Юлії Тимошенко проголосують за Юрія Тимошенка. Це помітно навіть по опитуваннях. 

      – Також серед технічних кандидатів є так звані кандидати-спойлери, яких використовують в агітації проти конкурента замовника. Поки що ми з цим не стикалися, але я не виключаю такого розвитку подій. 

      Як не проголосувати за технічного кандидата

      – Точного та однозначного алгоритму дій немає. Наприклад, у випадку кандидатів-двійників, виборець має уважно дивитися в бюлетень. А також максимально зважено ставити галочку напроти прізвища.


      Президентські вибори в Україні: головні дати

      Скільки коштує утримання технічних кандидатів

      – Важко уявити скільки це може коштувати, адже кандидат спочатку платить заставу у 2,5 мільйона гривень, яка, до слова, не повертається, витрачає купу грошей на власну рекламу своєї партії, а потім і себе. І от врешті-решт знімає свою кандидатуру на користь іншого кандидата. 

      – Технічні кандидати виконують дві ролі: вони знімають свою кандидатуру на користь іншого політика і водночас рекламують себе перед парламентськими виборами. 

      Чи можуть президентські вибори бути зірвані після першого туру

      – Велика кількість технічних кандидатів у президенти потрібна не лише для блокування можливих зловживань з боку конкурентів, а й для можливого зриву виборів, якщо їх результати будуть не вигідними провладним силам. Але будь-яка руйнація нормального виборчого процесу – це фактично підігравання російському президенту Володимиру Путіну.

      Детальніше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна прочитати тут.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юрій Тимошенко Новини політики Що це було? Ольга Богомолець Євгеній Мураєв Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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