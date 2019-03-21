80 сантиметров и 39 кандидатов: как будет выглядеть бюллетень для президентских выборов, – фото

По состоянию на 21 марта полиграфкомбинат "Украина" напечатал уже более 90% избирательных бюллетеней. Часть из них уже передали в 10 украинских областей, а 21 марта еще одну часть передадут в четыре региона. По условиям договора, полиграфкомбинат должен завершить печать бюллетеней 24 марта.

Размеры бюллетеня в этом году – особенные: в длину документ достигает 80 сантиметров. Это – самый большой по размеру бюллетень за время независимости Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает журналистка 24 канала.

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80-сантиметровый лист содержит имена 39 кандидатов на пост главы государства. Если выложить один за одним все бюллетени, то их длина составит 24 тысячи 354 километра.



Глава ЦИК демонстрирует длину бюллетеня



Как будет выглядеть бюллетень на президентских выборах-2019 (в этом листе содержатся 3 бюллетеня)

Фактически, таково расстояние от Киева до столицы Уругвая. Плоскость всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров – это как 70 футбольных полей,

– рассказала Татьяна Слипачук.

Для печати избирательных бюллетеней планируется использование 434 тонн. Лист будет иметь 10 степеней защиты.









Печать бюллетеней



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