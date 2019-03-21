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      80 сантиметров и 39 кандидатов: как будет выглядеть бюллетень для президентских выборов, – фото

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      По состоянию на 21 марта полиграфкомбинат "Украина" напечатал уже более 90% избирательных бюллетеней. Часть из них уже передали в 10 украинских областей, а 21 марта еще одну часть передадут в четыре региона. По условиям договора, полиграфкомбинат должен завершить печать бюллетеней 24 марта.

      Размеры бюллетеня в этом году – особенные: в длину документ достигает 80 сантиметров. Это – самый большой по размеру бюллетень за время независимости Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает журналистка 24 канала.

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      80-сантиметровый лист содержит имена 39 кандидатов на пост главы государства. Если выложить один за одним все бюллетени, то их длина составит 24 тысячи 354 километра.

      ЦВК бюлетень вибори президентські вибори-2019
      Глава ЦИК демонстрирует длину бюллетеня


      Как будет выглядеть бюллетень на президентских выборах-2019 (в этом листе содержатся 3 бюллетеня)

      Фактически, таково расстояние от Киева до столицы Уругвая. Плоскость всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров – это как 70 футбольных полей,
      – рассказала Татьяна Слипачук.

      Для печати избирательных бюллетеней планируется использование 434 тонн. Лист будет иметь 10 степеней защиты.



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      вибори президентські вибори вибори-2019 цвк бюлетень
      Печать бюллетеней

      В      ыборы президента: главные даты

      blog_ava
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      сегодня
      1534
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики ЦИК
      Источник: 24 Канал
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