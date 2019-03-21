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      Технических кандидатов нужно рассматривать как VIP коррупцию, – Давидюк

      10 Читати новину українською
      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / Фото из открытых источников

      Украинцы 31 марта будут выбирать шестого президента. Бюллетень будет размером 80 сантиметров, а кандидаты будут размещены в алфавитном порядке и без порядковых номеров

      В прошедшие выборы еще была традиция продажи порядковых номеров в бюллетене, вспомнил в прямом эфире 24 канала политолог Николай Давидюк.

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      По его словам, первые номера всегда дорого стоили. 31 – был в цене, потому что это день голосования.

      Они продавались из-за легкости запоминания, логичность и большое количество электората старшего возраста. На них и рассчитаны эти технологии. Надо упрощать, и то, что не будет нумерации – это нормально,
      – сказал Давидюк.

      По состоянию на 21 марта полиграфкомбинат "Украина" напечатал уже более 90% избирательных бюллетеней. Часть из них уже передали в 10 украинских областей, а 21 марта еще одну часть передадут в четыре региона. По условиям договора, полиграфкомбинат должен завершить печать бюллетеней 24 марта.

      О проблеме технических кандидатов

      Политолог отметил, что Юрий Тимошенко на бигбордах просто продает себя – это хуже, чем гречка. Потому что продукты люди берут из-за бедности, а политик не является бедным. Это уже VIP коррупция.

      Он продает себя, у них схожие инициалы. Почему мы закрываем на это глаза. Люди плохие, что продают голоса за 500 гривен и килограмм гречки, а политики продаются за миллионы. Этот вопрос тоже надо поднять после выборов,
      – подчеркнул Давилюк.

      "Сегодня есть определенные шаги по борьбе с продажей голосов. Верховная Рада с правительством отработали закон об ответственности того, кто покупает голос и того, кто продает. Люди не считают себя виновными, но этим они продают жизнь, за которую боролись в свое время, чтобы сегодня иметь право голосовать", – подытожил эксперт.

      вибори кандидати президенти
      Как будут проходить выборы президента

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Юрий Тимошенко
      Источник: 24 канал
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