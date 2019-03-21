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      Для чего нужны технические кандидаты и почему не стоит доверять рейтингам

      Выборы наизнанку 96 Читати новину українською

      В этом году в избирательном бюллетене будут фамилии 39 кандидатов. Это впервые в украинской истории. Рекорд держался с 2004 года – тогда было 24 кандидата.

      В 2019 году, чтобы вместить всех желающих сделали бюллетень длиной в 80 сантиметров.

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      Однако все эти люди зарегистрировались не просто так. Реальные президентские амбиции есть примерно у первой семерки лидеров. Еще с десяток использует кампанию, чтобы раскрутиться перед выборами в Раду. Однако большинство кандидатов являются техническими.

      У них может быть несколько задач:

      1. Сняться в пользу основного кандидата
      2. Оттянуть голоса у его конкурента
      3. Целенаправленно критиковать того же конкурента
      4. Продавать своих людей в избирательных комиссиях
      5. Технология кандидатов-клонов давно работает на парламентских и местных выборах.

      На прошлых выборах в Верховную Раду в 2014 году было зарегистрировано 33 пары кандидатов-двойников. Было даже 8 тройников.

      С наибольшей ответственностью к клонированию кандидатов в том году отнеслись в округе №68 на Закарпатье. Там в бюллетене было 5 кандидатов с фамилией Ковач.

      вибори технічні кандидати

      "Нашествие" Ковачей на выборах в 2014 году

      Какой в этом смысл? Расчет делается в основном на то, что избиратель не досмотрит и поставит галочку не туда. В противостояниях, когда бывает важна каждая сотая доля процента, такая невнимательность может изменить результаты голосования.

      Конкретный пример: На тех же выборах в 2014 году на 216 округе в Киеве Александр Супруненко выиграл у Ксении Ляпиной на 673 голоса. И там же никому неизвестная самовыдвиженка Наталья Лапина получила тогда 3412 голосов. В пять раз больше, чем настоящей Ляпиной не хватило для победы. МВД тогда даже открывали производство по факту регистрации технического кандидата.

      вибори технічні кандидати

      МВД даже открывало дело из-за технического кандидата

      Выборы 2019 года стали первыми, когда у кандидатов в президенты появились двойники. ЦИК зарегистрировала кандидатом Юрия Владимировича Тимошенко. Его инициалы полностью совпадают с инициалами лидера гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

      тимошенко вибори

      Юрий и Юлия Тимошенко

      Наказать за такую технологию или доказать, что кандидат является клоном почти невозможно.

      Потому что никому нельзя запретить участвовать в выборах из-за схожести фамилии. И отвергать возможность, что двое однофамильцев действительно имеют президентские амбиций. Поэтому нужно не спешить и голосовать внимательно.

      Креатив двойников перед выборами

      Попытка действительно хайпануть перед виборами была в 2010 году. Политик из Ивано-Франковска Гуменюк Василий сменил фамилию на Протывсих и зарегистрировался кандидатом в президенты.

      противсіх вибори технічні кандидати

      Кандидат, изменивший свою фамилию перед выборами

      Избиратели такой креатив не заценили и политик набрал 0,16%. Через четыре месяца он вновь стал Гуменюком.

      В 2015 году в выборах попытался принять участие Дарт Вейдер. Несмотря на эффектную подачу документов, ЦИК его не зарегистрировала.

      дарт вейдер

      Дарт Вейдер неоднократно участвовал в украинских выборах

      Однако персонаж "Звездных войн" не оставил украинскую политику и впоследствии балотировался в Верховную Раду, городские головы Одессы и Киева. И все это делал другой Дарт Вейдер.

      Фейк – везде

      На месте не стоит мировой прогресс, так же и избирательные технологии. Теперь мы имеем не только фейковых кандидатов, но и фейковую социологию и такое же наблюдение за выборами.

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      Прогнозы могут удивлять даже в рейтингах кандидатов. Накануне выборов их становится много и они все очень разные.

      Почему так происходит? Есть убеждение, что избиратели не хотят голосовать за непроходных кандидатов. Однако выход есть – показать всем рейтинг, в котором нужный кандидат уже почти победитель.

      рейтинги вибори кандидати

      Лидеры президентских рейтингов

      Такой рейтинг можно просто придумать и опубликовать на каком-то сайте-«пылесосе». Также можно создать иллюзию соцопроса, или провести его сразу с заказанными результатами.

      В Украине есть целый рынок фальшивых социологов. Есть платформа texty.org, которая уже с 2014 года собирает базу псевдосоциологов и в нее уже вошло 89 продавцов рейтингов.

      Как отличить настоящий соцопрос от манипуляции?

      Есть несколько очень простых правил, но только для тех, кто хочет узнать правду:

      1. Нужно посмотреть на первоисточник. Часто заголовки новостей не соответствуют содержанию.
      2. Если в новости есть только цифры, но не понятно, кто его проводил, то такое читать не нужно.
      3. Если указано, какая организация проводила опрос, то нужно перейти на сайт организации. Если она известна и давно работает на украинском рынке, то ей можно доверять.

      Общественные организации

      В 2019 году для наблюдения на выборах зарегистрировалось рекордное количество общественных организаций – 139. Общественную организацию "Опора" насторожило, что в 85 – отсутствует опыт наблюдения в Украине. Только 5 участвовали в выборах 2014 года.

      14 из них наблюдали лишь один раз в выборах окружных территориальных общин в 2018 году.

      Больше – смотрите в видео.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Юрий Тимошенко Парламентские выборы 2019 Выборы наизнанку
      Источник: 24 канал
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