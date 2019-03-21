Для чего нужны технические кандидаты и почему не стоит доверять рейтингам

В этом году в избирательном бюллетене будут фамилии 39 кандидатов. Это впервые в украинской истории. Рекорд держался с 2004 года – тогда было 24 кандидата.

В 2019 году, чтобы вместить всех желающих сделали бюллетень длиной в 80 сантиметров.

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Однако все эти люди зарегистрировались не просто так. Реальные президентские амбиции есть примерно у первой семерки лидеров. Еще с десяток использует кампанию, чтобы раскрутиться перед выборами в Раду. Однако большинство кандидатов являются техническими.

У них может быть несколько задач:

Сняться в пользу основного кандидата Оттянуть голоса у его конкурента Целенаправленно критиковать того же конкурента Продавать своих людей в избирательных комиссиях Технология кандидатов-клонов давно работает на парламентских и местных выборах.

На прошлых выборах в Верховную Раду в 2014 году было зарегистрировано 33 пары кандидатов-двойников. Было даже 8 тройников.

С наибольшей ответственностью к клонированию кандидатов в том году отнеслись в округе №68 на Закарпатье. Там в бюллетене было 5 кандидатов с фамилией Ковач.

"Нашествие" Ковачей на выборах в 2014 году

Какой в этом смысл? Расчет делается в основном на то, что избиратель не досмотрит и поставит галочку не туда. В противостояниях, когда бывает важна каждая сотая доля процента, такая невнимательность может изменить результаты голосования.

Конкретный пример: На тех же выборах в 2014 году на 216 округе в Киеве Александр Супруненко выиграл у Ксении Ляпиной на 673 голоса. И там же никому неизвестная самовыдвиженка Наталья Лапина получила тогда 3412 голосов. В пять раз больше, чем настоящей Ляпиной не хватило для победы. МВД тогда даже открывали производство по факту регистрации технического кандидата.

МВД даже открывало дело из-за технического кандидата

Выборы 2019 года стали первыми, когда у кандидатов в президенты появились двойники. ЦИК зарегистрировала кандидатом Юрия Владимировича Тимошенко. Его инициалы полностью совпадают с инициалами лидера гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

Юрий и Юлия Тимошенко

Наказать за такую технологию или доказать, что кандидат является клоном почти невозможно.

Потому что никому нельзя запретить участвовать в выборах из-за схожести фамилии. И отвергать возможность, что двое однофамильцев действительно имеют президентские амбиций. Поэтому нужно не спешить и голосовать внимательно.

Креатив двойников перед выборами

Попытка действительно хайпануть перед виборами была в 2010 году. Политик из Ивано-Франковска Гуменюк Василий сменил фамилию на Протывсих и зарегистрировался кандидатом в президенты.

Кандидат, изменивший свою фамилию перед выборами

Избиратели такой креатив не заценили и политик набрал 0,16%. Через четыре месяца он вновь стал Гуменюком.

В 2015 году в выборах попытался принять участие Дарт Вейдер. Несмотря на эффектную подачу документов, ЦИК его не зарегистрировала.

Дарт Вейдер неоднократно участвовал в украинских выборах

Однако персонаж "Звездных войн" не оставил украинскую политику и впоследствии балотировался в Верховную Раду, городские головы Одессы и Киева. И все это делал другой Дарт Вейдер.

Фейк – везде

На месте не стоит мировой прогресс, так же и избирательные технологии. Теперь мы имеем не только фейковых кандидатов, но и фейковую социологию и такое же наблюдение за выборами.

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Прогнозы могут удивлять даже в рейтингах кандидатов. Накануне выборов их становится много и они все очень разные.

Почему так происходит? Есть убеждение, что избиратели не хотят голосовать за непроходных кандидатов. Однако выход есть – показать всем рейтинг, в котором нужный кандидат уже почти победитель.

Лидеры президентских рейтингов

Такой рейтинг можно просто придумать и опубликовать на каком-то сайте-«пылесосе». Также можно создать иллюзию соцопроса, или провести его сразу с заказанными результатами.

В Украине есть целый рынок фальшивых социологов. Есть платформа texty.org, которая уже с 2014 года собирает базу псевдосоциологов и в нее уже вошло 89 продавцов рейтингов.

Как отличить настоящий соцопрос от манипуляции?

Есть несколько очень простых правил, но только для тех, кто хочет узнать правду:

Нужно посмотреть на первоисточник. Часто заголовки новостей не соответствуют содержанию. Если в новости есть только цифры, но не понятно, кто его проводил, то такое читать не нужно. Если указано, какая организация проводила опрос, то нужно перейти на сайт организации. Если она известна и давно работает на украинском рынке, то ей можно доверять.

Общественные организации

В 2019 году для наблюдения на выборах зарегистрировалось рекордное количество общественных организаций – 139. Общественную организацию "Опора" насторожило, что в 85 – отсутствует опыт наблюдения в Украине. Только 5 участвовали в выборах 2014 года.

14 из них наблюдали лишь один раз в выборах окружных территориальных общин в 2018 году.

Больше – смотрите в видео.