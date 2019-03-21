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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Для чого потрібні технічні кандидати та чому не варто довіряти рейтингам

      Вибори навиворіт 165 Читать новость на русском

      Цього року у виборчому бюлетені будуть прізвища 39 кандидатів. Це вперше в українській історії. Рекорд тримався з 2004 року – тоді було 24 кандидати.

      У 2019 році, щоб вмістити всіх охочих зробили бюлетень довжиною у 80 сантиметрів.

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      Проте всі ці люди зареєструвалися не просто так. Реальні президентські амбіції є приблизно у першої сімки лідерів. Ще з десяток використає кампанію, щоб розкрутитися перед виборами в Раду.Проте більшість кандидатів є технічними.

      У них може бути кілька завдань:

      1. Знятися на користь основного кандидата
      2. Відтягнути голоси у його конкурента
      3. Цілеспрямовано критикувати того ж конкурента
      4. Продавати своїх людей у виборчих комісіях

      Технологія кандидатів-клонів давно працює на парламентських та місцевих виборах.

      На минулих виборах до Верховної Ради у 2014 році було зареєстровано 33 пари кандидатів-двійників. Було навіть 8 трійників.

      З найбільшою відповідальністю до клонування кандидатів у тому році поставилися в окрузі №68 на Закарпатті. Там у бюлетені було 5 кандидатів з прізвищем Ковач.

      вибори технічні кандидати
      "Навала" Ковачів на виборах у 2014 році

      Який у цьому сенс? Розрахунок робиться переважно на те, що виборець не догледить і поставить галочку не туди. У протистояннях, коли буває важлива кожна сота доля відсотка, така неуважність може змінити результати голосування.

      Конкретний приклад: На тих ж виборах у 2014 році на 216 окрузі у Києві Олександр Супруненко виграв у Ксенії Ляпіної на 673 голоси. І там ж нікому невідома самовисуванка Наталія Лапіна отримал тоді 3412 голосів. У п’ять разів більше, ніж справжній Ляпіній не вистачило для перемоги. МВС тоді навіть відкривали провадження за фактом реєстрації технічного кандидата.

      вибори технічні кандидати
      МВС навіть відкривало справу через технічного кандидата

      Вибори 2019 року стали першими, коли у кандидатів у президенти з’явилися двійники. ЦВК зареєструвала кандидатом Юрія Володимировича Тимошенка. Його ініціали повністю збігаються з ініціалами лідерки перегонів Юлією Володимирівною Тимошенко.

      тимошенко вибори
      Юрій та Юлія Тимошенко

      Покарати за таку технологію або довести, що кандидат є клоном майже неможливо.

      Бо нікому не можна заборонити брати участь у виборах через схожість прізвища. І відкидати можливість, що двоє однофамільців справді мають президентських амбіцій. Тому потрібно не поспішати та голосувати уважно.

      Креатив двійників перед виборами

      Спроба справді хайпанути перед виборами була в 2010 році. Політик з Івано-Франківська Гуменюк Василь змінив прізвище на Противсіх і зареєструвався кандидатом у президенти.

      противсіх вибори технічні кандидати
      Кандидат, який змінив своє прізвище перед виборами

      Виборці такий креатив не зацінили і політик набрав 0,16%. Через чотири місяці він знов став Гуменюком.

      У 2015 році у виборах спробував взяти участь Дарт Вейдер. Попри ефектну подачу документів, ЦВК його не зареєструвала.

      дарт вейдер
      Дарт Вейдер неодноразово брав участь в українських виборах

      Проте персонаж "Зоряних воєн" не залишив українські політику й згодом балатувався до Верховної Ради, міські голови Одеси та Києва. І все це робив інший Дарт Вейдер.

      Фейк – всюди

      На місці не стоїть світовий прогрес, так само й виборчі технології. Тепер ми маємо не тільки фейкових кандидатів, але й фейкову соціологію та таке ж спостереження за виборами.

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      Прогнози можуть дивувати навіть у рейтингах кандидатів. Напередодні виборів їх стає багато й вони всі дуже різні.

      Чому так відбувається? Є переконання, що виборці не хочуть голосувати за непрохідних кандидатів. Проте вихід є – показати усім рейтинг, в якому потрібний кандидат вже майже переможець.

      рейтинги вибори кандидати
      Лідери президентських рейтингів

      Такий рейтинг можна просто придумати та опублікувати на якомусь сайті-«пилососі». Також можна створити іллюзію соцопитування, або й провести його одразу з замовленими результатами.

      В Україні є цілий ринок фальшивих соціологів. Є платформа texty.org, яка вже з 2014 року збирає базу псевдосоціологів і до неї вже увійшло 89 продавців рейтингів.

      Як відрізнити справжнє соцопитування від маніпуляції?

      Є кілька дуже простих правил, але тільки для тих, хто хоче дізнатися правду:

      1. Потрібно подивитися на першоджерело. Часто заголовки новин не відповідають змісту.
      2. Якщо у новині є тільки цифри, але не зрозуміло, хто його проводив, то таке читати не потрібно.
      3. Якщо вказано, яка організація проводила опитування, то потрібно перейти на сайт організації. Якщо вона відома й давно працює на українському ринку, то їй можна довіряти.

      Громадські організації

      У 2019 році для спостереження на виборах зареєструвалася рекордна кількість громадських організацій - 139. Громадську організацію "Опора" насторожило, що в 85 – відсутній досвід спостереження в Україні. Лише 5 брали участь у виборах 2014 року.

      14 з них спостерігали лише один раз у виборах окружних територіальних громад у 2018 році. 

      Більше – дивіться у відео.

      blog_ava
      80 сантиметрів і 39 кандидатів: як виглядатиме бюлетень для президентських виборів, – фото
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Вибори навиворіт Парламентські вибори 2019 Юрій Тимошенко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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