Селфи с бюллетенями, фальсификации, подкуп: наказание за нечестную игру во время выборов

Выборы очень легко превратить в фарс – для этого надо прекратить играть по правилам. В политике ставки высоки, ведь победители получают все, и соблазн махлевать – очень велик. Гражданская сеть "Опора" подготовила список крупнейших проблем избирательной демократии, которые разрушают избирательные правила и приводят к власти тех, кого мы не хотели видеть.

Избиратель

Если представить выборы игрой, то ее правила просты.

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Когда вы играете за команду избирателей, вам нужно:

• раз в пять лет прийти на свой участок с паспортом,

• получить бюллетень, обязательно расписавшись за него в списке,

• уединиться в кабинке с непрозрачными стенами,

• поставить галочку за своего кандидата?

• бросить бюллетень в ящик с прозрачными стенками.

Избирательные комиссии

Избирательные комиссии – это сервис для избирателей. Они работают для того, чтобы избиратель мог выполнить все пять пунктов своего избирательного права. А после голосования члены комиссии должны посчитать голоса. Конечно, мы, избиратели, надеемся, что это будет честный подсчет. Иначе выборы превратились бы в фарс.

Подсчет голосов, фальсификации

Жестокому диктатору 20 века Иосифу Сталину приписывают слова: "Неважно, кто и как голосует. Важно, кто и как считает голоса". К нашей истории, и не очень отдаленной, это правило кровавого коммунистического тирана тоже имеет отношение.

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На выборах 2004 года экзит-полы обещали уверенную победу Виктора Ющенко (54%) над Виктором Януковичем (43%). ЦИК очень долго считала голоса, а когда объявили результат, он был совсем другим. 49% голосов за Януковича и только 46% – за Ющенко.



Результаты экзит-полов



Результаты ЦВК

Что произошло потом – мы помним. Украина оказалась не Россией. Массовые протесты, которые потом назвали Оранжевой революцией, завершились повторным голосованием, где победил Виктор Ющенко почти с тем же результатом, который и предсказали социологи. Янукович пошел, чтобы потом, правда, вернуться. Но это уже другая история.

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После выборов 2004 года Генеральная прокуратура возбудила 1600 уголовных дел. Правда, наказаны за фальсификацию результатов голосований были единицы. И всегда это были исполнители на уровне секретарей избирательных комиссий, которые выполняли указания "неустановленных лиц".

Вот типичная история: Черкасская область, Городищенский район. Секретарь комиссии создала отдельный список, и расписавшись в нем за избирателей, которые уже проголосовали, добавила 127 бюллетеней за Януковича. Ей дали 5 лет с отсрочкой наказания. То есть за решетку женщина так и не попала, отделавшись испугом.



Пример наказания за фальсификацию

Но кто стоял за этим конкретным нарушением? Кто заказывал эти фейковые голоса? Кто орендовал массовое бросание фейковых бюллетеней? Следствие не разоблачило ни одного звена.

Тогдашний председатель ЦИК Сергей Кивалов, который получил от участников Оранжевой революции обидное прозвище "Пидрахуй", также избежал уголовной ответственности. Более того, он до сих пор остается респектабельным политиком, депутатом ВР и академиком правовых наук.



Сергей Кивалов

Но несмотря на это, 2004 год, Оранжевая революция и Революция Достоинства постепенно изменили правила игры. В 2006 и 2014 году в статьи Уголовного кодекса уже вносились изменения, направленные на уменьшение избирательных махинаций. Однако и сейчас уголовный закон все еще нуждается в совершенствовании. А соответствующий законопроект 8270 пока не принят Парламентом.

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А нечестные политики (не все) поняли, что диктаторские методы в Украине не работают. Но до массовых фальсификаций при подсчете голосов в масштабах страны на следующих выборах уже не доходило. Нарушения никуда не делись, просто они стали тоньше, хитрее и не такими дерзкими. Но смысл их не изменился – всеми правдами и неправдами обеспечить победу непопулярного политика.

Эпоха "избирательных демократий"

Мы живем в эпоху избирательных демократий. Это означает, что даже наиболее авторитарные режимы должны по крайней мере делать видимость выборов. Возможно, это удивит, но выборы есть даже в Северной Корее, которая занимает 167 место в индексе демократий авторитетного британского издания The Economist.

Более того, в КНДР есть аж три партии. Правда, на последних выборах, которые прошли в 2014 году в этой стране, на 687 мест в парламенте претендовали ровно 687 кандидатов. То есть, по одному на округ. И все они были от правящей трудовой партии, которую возглавляет нынешний правитель КНДР Ким Чен Ын. Кстати, Ким Чен Ына избрали с результатом 99,97% голосов при стопроцентной явке. Интересно, что хотя кандидат в бюллетене только один, избиратель может проголосовать против. Но для этого ему надо зайти в специальную отдельную кабинку. Правда, говорят, что эта опция не пользуется популярностью.



Ким Чен Ын

Тайна голосования, селфи на выборах, продажа голосов

Стоит подумать об этом, когда в следующий раз в кабинке для голосования вам придет в голову сфотографировать свой бюллетень, чтобы потом запостить его в соцсетях. Есть страны, где тайна голосования, на самом деле, лишь фикция, а "неправильный голос" может стоить очень дорого.



Фото бюлетеней



Такие фото считаются нарушением тайны голосования​



Попробуя сделать это, подумайте о голосовании в КНДР​



Селфи с бюлетенем

В Украине за нарушение тайны голосования вас, конечно, не расстреляют. Но если избиратель фотографирует бюллетень, за такие действия он может быть заподозрен в подкупе избирателей. Избиратели часто делают снимок как доказательство голосования за нужного кандидата в обмен на деньги.



По фото в кабинке человека можно заподозрить в подкупе избирателей

По факту фото в кабинке вас ждет:

будет вызвана следственная оперативная группа; вы вынуждены будете пройти процедуру установления личности и давать объяснения, селфи того не стоит; если вы планировали продать свой голос, вас ожидает до двух лет ограничения свободы, исправительные работы или штраф до 5100 гривен.



Если вы планировали продать голос, вас ожидает наказание

Почему так мало наказаний

Хотя, если быть откровенными, то шансов избежать любого наказания гораздо больше. Например, на парламентских выборах 2014 года не было ни одного уголовного производства по этой статье. Хотя наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали в день голосования десятки случаев фотографирования в кабинках. И это несмотря на обещание министра внутренних дел Арсена Авакова жестоко наказывать за незаконные избирательные технологии.

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Из почти 300 уголовных дел, которые были возбуждены с 2014 года, лишь 10 завершились судебными решениями. Трое избирателей получили штрафы за то, что проголосовали без паспорта. Наказали также членов комиссии, которые выдали им бюллетени. Еще два дела касались скорее процедурной ошибки. То есть члены избирательной комиссии подписали протоколы еще до завершения подсчета голосов. И только два касались подкупа избирателей. Но и здесь речь шла не о заказчиках, а об исполнителях низшего звена.

Есть нарушение другой категории, которые ни наблюдатели, ни журналисты в большом количестве не могут зафиксировать, потому что для этого нужно иметь не только инсайды, а по сути, расследовательские функции или инструменты для расследования. Чтобы открыть содержание сетки и ее численность, если мы говорим о подкупе избирателей. Подкуп ни на каких выборах массово раскрыть не удавалось в связи с тем, что, к сожалению, следственные органы, которые как раз имеют инструментарий для работы с этой тематикой, не всегда имели достаточно умений, знаний и навыков, или политической незаангажированности для того, чтобы работать должным образом,

– отметила координатор избирательных программ "Опоры" Ольга Айвазовская.

"По крайней мере, до 2012 года включительно, мы это видели. Были определенные индикативные показательные вещи, которые выявляли наблюдатели "Опоры" или журналисты по подкупу избирателей. Но это были какие-то единичные события, где фиксировался, например, факт собрания людей, на котором передавали персональные данные гражданину, получали деньги. Но это происходило в одном населенном пункте, в одной квартире, подъезде, дворе. Тем не менее, ни одному из представителей неправительственных структур или медийной среды не было возможности раскрыть всю сетку в целом", – добавила Ольга Айвазовская.



Координатор избирательных программ "Опоры" Ольга Айвазовская.

Проблема в том, что большинство нарушений, которые фиксируются на последних выборах, – это, например, билборды без выходных данных. Это то, что касается избирательной агитации. В то же время преступления, которые связаны с реальными избирательными технологиями, остаются как будто невидимыми для правосудия. Мы видим потом только результат: технические кандидаты, агитаторы на зарплате штабов, засилье рекламы из теневых фондов, прямой подкуп избирателей. Вот что приводит к власти тех, за кого мы бы не проголосовали.

Настоящие расходы на агитацию – неизвестны

В чем проблема? Содержание избирательного фонда и расходов не соответствуют реальным расходам. С одной стороны законодательство запрещает заключать договорные соглашения с агитаторами, понятие штаба вообще отсутствует, любые наемные работники, которые действуют за пределами избирательных комиссий и наблюдателей, вообще не существуют в законодательстве. Поэтому расходы на людей, по факту, не попадают в избирательный фонд. Это самая большая проблема. Мы видим только официальные расходы. Которые касаются наружной рекламы, изготовления полиграфической продукции газет, заказа медиарекламы на телевидении, радио... Но мы не видим реального количества денег, которые инвестированы кандидатом или политпартией в выборы,

– отметила Ольга Айвазовская.

В наших проблемах виноваты и мы сами – избиратели. Мы сетуем на власть, считаем ее недостойной управлять нами и страной, но при этом именно мы эту власть выбираем. Каждый раз польстившись или на прямой подкуп или непрямой: от гречки до обещаний поднять пенсии и снизить цены на газ. Или же ведемся на дорогую медиарекламу, оплаченную из теневых фондов олигархов.

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Это одна из до сих пор нерешенных проблем избирательной демократии. Это ловушка, в которую попадают многие страны с невысоким уровнем жизни. Украина здесь не исключение. Бедные избиратели продают свой голос. Но беда в том, что люди, которых они таким образом приводят к власти, никогда не сделают их богатыми. И это круг, который стоит разорвать.

Президентские выборы в Украине 2019

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