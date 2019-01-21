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      Как проголосовать не по месту прописки: советы для переселенцев и украинцев за рубежом

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      В Украине есть 35 миллионов избирателей из них почти полтора миллиона – переселенцы – это люди, которые после начала войны вынуждены были переехать из родного Крыма и неподконтрольного Донбасса в мирные города и села.

      Конституция гарантирует им право избирать президента, но из-за российской агрессии сделать это не просто.

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      Чтобы избежать фальсификаций, внутренне перемещенных лиц призывают уже сейчас обращаться в Госреестры избирателей.

      Переселенец может выбрать тот район города, где проживает или учится. Если будущего избирателя в базе данных нет, работники реестра сперва вносят туда личную информацию.

      вибори вибори президента переселенці голосування
      Документы, которые нужны для временного удостоверения.

      В Госреестре оформят временное удостоверение. С этим документом и паспортом и нужно прийти на выборы. Впрочем, удостоверение действует только один раз.

      Если я захочу голосовать еще раз, например, на парламентских выборах, или даже если будет второй тур президентских выборов, мне нужно будет снова получить такое удостоверение,
      – сказал переселенец Дмитрий Москвич.

      Изменить место голосования на выборах могут не только переселенцы.

      Для лиц, которые хотят изменить место голосования, необходимы документы, подтверждающие эту необходимость. Потому что у людей бывают разные ситуации. Соответственно, кто-то проживает без регистрации, кто будет находиться в командировке,
      - заявил начальник ведения ДРО Лычаковской райадминистрации Львова Олег Ногас.

      Если переселенцам, чтобы изменить избирательный участок, нужно иметь лишь паспорт, то для других граждан Украины – перечень документов больший:

      1. Нужна справка, подтверждающая место работы или учебы, документы о праве собственности или аренды жилья.
      2. Собственно, любой документ, удостоверяющий, почему человек собрался голосовать не по месту прописки.

      Также гражданам можно будет проголосовать и за рубежом. Но за таким разрешением нужно обращаться в Министерство иностранных дел.

      В государственном реестре избирателей говорят, чтобы избежать очередей в последние дни перед выборами, стоит о месте голосования позаботиться заблаговременно. Можно уже начать это делать сейчас.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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