Как проголосовать не по месту прописки: советы для переселенцев и украинцев за рубежом

В Украине есть 35 миллионов избирателей из них почти полтора миллиона – переселенцы – это люди, которые после начала войны вынуждены были переехать из родного Крыма и неподконтрольного Донбасса в мирные города и села.

Конституция гарантирует им право избирать президента, но из-за российской агрессии сделать это не просто.

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Чтобы избежать фальсификаций, внутренне перемещенных лиц призывают уже сейчас обращаться в Госреестры избирателей.

Переселенец может выбрать тот район города, где проживает или учится. Если будущего избирателя в базе данных нет, работники реестра сперва вносят туда личную информацию.



Документы, которые нужны для временного удостоверения.

В Госреестре оформят временное удостоверение. С этим документом и паспортом и нужно прийти на выборы. Впрочем, удостоверение действует только один раз.

Если я захочу голосовать еще раз, например, на парламентских выборах, или даже если будет второй тур президентских выборов, мне нужно будет снова получить такое удостоверение,

– сказал переселенец Дмитрий Москвич.

Изменить место голосования на выборах могут не только переселенцы.

Для лиц, которые хотят изменить место голосования, необходимы документы, подтверждающие эту необходимость. Потому что у людей бывают разные ситуации. Соответственно, кто-то проживает без регистрации, кто будет находиться в командировке,

- заявил начальник ведения ДРО Лычаковской райадминистрации Львова Олег Ногас.

Если переселенцам, чтобы изменить избирательный участок, нужно иметь лишь паспорт, то для других граждан Украины – перечень документов больший:

Нужна справка, подтверждающая место работы или учебы, документы о праве собственности или аренды жилья. Собственно, любой документ, удостоверяющий, почему человек собрался голосовать не по месту прописки.

Также гражданам можно будет проголосовать и за рубежом. Но за таким разрешением нужно обращаться в Министерство иностранных дел.

В государственном реестре избирателей говорят, чтобы избежать очередей в последние дни перед выборами, стоит о месте голосования позаботиться заблаговременно. Можно уже начать это делать сейчас.