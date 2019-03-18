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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Говорити в Криму, що людина хоче повернутися в Україну – злочин, – членкиня Меджлісу

      Актуальне інтерв'ю 50 Читать новость на русском

      Про події в Криму та ставленні кримчан до окупації – розповіла член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, яка є вимушеною переселенкою, як і мільйони інших.

      – Окупація Криму – це незаконна дія, яка не була прийнята світовою спільнотою. Росія ще буде відповідати в міжнародних судах за свої дії. Скільки б років не минуло, але злочин, який був скоєний на території півострову, немає терміну давності.

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      – Ми живемо у своїй державі й не хочемо приєднуватися, переходити чи вимагати допомоги з боку іншої держави. Путін – це вбивця, крадій, брехун, який з початку окупації Криму й військових дій на Донбасі стверджує та розповсюджує тільки брехню. Ми чули, що у Криму немає російських військ, про самооборону та свідомих громадян України, які захищають громадян Криму від "Правого сектора" та іншу маячню.

      Путін говорить, що немає тиску на українців. Але як він пояснить звідки в окупованому Криму 17 вбитих, 19 зниклих, майже півтори тисячі порушення прав людини, сотні кримінальних справ, майже 100 тисяч переселенців з території Криму. До речі, 130 дітей стали сиротами, бо їх батьків визнали терористами, або екстремістами.

      – Ситуація в Криму дуже напружена і жодних об'єктивних соціологічних опитувань чи думок з Криму зараз не отримуємо, бо населення залякане. Говорити в Криму, що людина хоче повернутися в Україну – злочин. Для того щоб знати, які думки лунають в Криму, то необхідно створити певні умови, коли людина не буде боятися за себе, за свою родину. 

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      – На мою думку, кандидати в президенти взагалі не говорять про Крим. І Тимошенко, і Зеленському й іншим кандидатам нагадали про те, що є така проблема, яку потрібно вирішувати.

      blog_ava
      5 років після анексії: як виглядає Крим зараз
      сьогодні
      3595
      Теги: Новини Росії Новини України Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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