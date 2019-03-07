Путін насправді знає скільки в Україні виробляється техніки, – Гриценко

Про корупції в "Укроборонпромі", свою діяльність на посаді міністра оборони та людей, яких призначить головами міністерств, якщо переможе на президентських виборах – у програмі розповів кандидат у президенти, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Про свою роботу міністром оборони

– Коли я став міністрам оборони, то видав наказ, який діє і досі. Щороку всі наступні міністри оборони, а їх вже було 11, пишуть звіти. Там можна дізнатися про збільшення параметрів бойової підготовки, кількість самогубств, скільки закупили техніки, якими квартирами володіють.

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– Спецслужби протестували щодо розсекречення інформації міністрами оборони. Але я наполіг, адже це секрети не від Путіна, а від свого народу. Путін насправді знає скільки виробляється у нас техніки.

Про свою команду

– НБУ очолить Олександр Савченко – економіст, банкір, екс-заступник голови НБУ, екс-виконавчий директор ЄБРР в Україні. Правоохоронні органи очолить Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ, вів справи "діамантових прокурорів", "генерала Пукача" та "судді Зварича".

– Міністерство оборони очолить Іван Апаршин – екс-керівник управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів. Народна депутатка Світлана Заліщук стане міністеркою закордонних справ.

Про розкрадання в "Укроборонпромі"

– Продаж військової техніки, яку здійснює "Укроборонпром" за ціною металобрухту погоджував міністр економіки, яким був Порошенко.

– Петро Олексійович розуміє, що варіантів у нього більше немає. Всі факти мародерства зараз знає не тільки країна, а й увесь світ. Вони його муляють, бо за це доведеться піти під суд. Такі речі неможна прощати, бо це мародерство на крові солдат.

– Президент заговорив про прозорість в оборонній сфері, коли Посол США в Україні Марі Йованович публічно вийшла й сказала, що варто розсекретити усю інформацію. Тільки після її слів Петро Порошенко зібрав РНБО.

Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"На початку війни група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками, які скуповують військові запчастини у російських контрабандистів та по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробляла понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздавала на хабарі і відкати. Олег Глядковський переконує, що нічого про це не знав.