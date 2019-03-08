00:23
8 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 березня
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, 7 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Порошенко розуміє, що за це може піти під суд, – Гриценко про розкрадання в "Укроборонпромі"

      36 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко / radiosvoboda.org

      Кандидат в президенти Анатолій Гриценко стверджує, що корупційна схема із продажу військової техніки "Укроборонпрому" не могла бути невідомою для Петра Порошенка. За час перебування на посаді міністром економіки, теперішній гарант особисто погоджував ціни.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Анатолій Гриценко. 

      Читайте також: За корупційними оборудками в "Укроборонпромі" стоять перші особи держави, – Сироїд

      "Продаж військової техніки, яку здійснює "Укроборонпром" за ціною металобрухту погоджував міністр економіки, яким був Порошенко," – пояснює кандидат в президенти.

      Петро Олексійович розуміє, що варіантів у нього більше немає. Всі факти мародерства зараз знає не тільки країна, а й увесь світ. Вони його муляють, бо за це доведеться піти під суд. Такі речі неможна прощати, бо це мародерство на крові солдат,
      – розповів Анатолій Гриценко.

      "Президент заговорив про прозорість в оборонній сфері, коли Посол США в Україні Марі Йованович публічно вийшла й сказала, що варто розсекретити усю інформацію. Тільки після її слів Петро Порошенко зібрав РНБО", – пояснює Гриценко.

      Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"На початку війни група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками, які скуповують військові запчастини у російських контрабандистів та по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробляла понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздавала на хабарі і відкати. Олег Глядковський переконує, що нічого про це не знав.

      blog_ava
      Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      7 березня
      6274
      Теги: Новини політики Новини України Корупція Петро Порошенко Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Анатолій Гриценко Бюджет
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      7 березня , 22:02 Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      Антон Голобородько 913
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 32448
      Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      7 березня , 22:00 Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      1588
      Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      7 березня , 21:01 Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      Світлана Попова 627
      Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      7 березня , 20:00 Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      Євгенія Мазур 6274
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук