Порошенко розуміє, що за це може піти під суд, – Гриценко про розкрадання в "Укроборонпромі"

Кандидат в президенти Анатолій Гриценко стверджує, що корупційна схема із продажу військової техніки "Укроборонпрому" не могла бути невідомою для Петра Порошенка. За час перебування на посаді міністром економіки, теперішній гарант особисто погоджував ціни.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Анатолій Гриценко.

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"Продаж військової техніки, яку здійснює "Укроборонпром" за ціною металобрухту погоджував міністр економіки, яким був Порошенко," – пояснює кандидат в президенти.

Петро Олексійович розуміє, що варіантів у нього більше немає. Всі факти мародерства зараз знає не тільки країна, а й увесь світ. Вони його муляють, бо за це доведеться піти під суд. Такі речі неможна прощати, бо це мародерство на крові солдат,

– розповів Анатолій Гриценко.

"Президент заговорив про прозорість в оборонній сфері, коли Посол США в Україні Марі Йованович публічно вийшла й сказала, що варто розсекретити усю інформацію. Тільки після її слів Петро Порошенко зібрав РНБО", – пояснює Гриценко.

Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"На початку війни група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками, які скуповують військові запчастини у російських контрабандистів та по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробляла понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздавала на хабарі і відкати. Олег Глядковський переконує, що нічого про це не знав.