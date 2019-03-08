Порошенко понимает, что за это может пойти под суд, – Гриценко о хищениях в "Укроборонпроме"

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко утверждает, что коррупционная схема по продаже военной техники "Укроборонпрому" не могла быть неизвестной для Петра Порошенко. За время пребывания на посту министром экономики, нынешний гарант лично согласовывал цены.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Анатолий Гриценко.

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"Продажа военной техники, которую осуществляет "Укроборонпром" по цене металлолома согласовывал министр экономики, каким был Порошенко," – объясняет кандидат в президенты.

Петр Алексеевич понимает, что вариантов у него больше нет. Все факты мародерства сейчас знает не только страна, но и весь мир. Они его жмут, потому что за это придется пойти под суд. Такие вещи нельзя прощать, так как это мародерство на крови солдат,

– рассказал Анатолий Гриценко.

"Президент заговорил о прозрачности в оборонной сфере, когда Посол США в Украине Мари Йованович публично вышла и сказала, что стоит рассекретить всю информацию. Только после ее слов Петр Порошенко собрал СНБО", – объясняет Гриценко.

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" В начале войны группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками, которые скупают военные запчасти у российских контрабандистов и по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают их на его заводы.



В группу входили: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа зарабатывала больше четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздавала на взятки и откаты. Олег Глядковский убеждает, что ничего об этом не знал.