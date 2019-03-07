Гриценко сказав, кого призначить міністрами

31 березня в Україні відбудуться вибори президента України. Анатолій Гриценко вже назвав декілька людей, яких призначить головами міністерств, якщо переможе.

У прямому ефірі 24 каналу він також заявив, що це має зробити кожен кандидат у президенти.

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НБУ очолить стане Олександр Савченко – економіст, банкір, екс-заступник голови НБУ, екс-виконавчий директор ЄБРР в Україні.



Олександр Савченко

Правоохоронні органи очолить Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ, вів справи "діамантових прокурорів", "генерала Пукача" та "судді Зварича".



Віктор Терпак

Міністерство оборони очолить Іван Апаршин – екс-керівник управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів.



Іван Апаршин

Народна депутатка Світлана Заліщук стане міністеркою закордонних справ.



Світлана Заліщук

На посаду Генпрокурора у Анатолія Гриценка є три кандидати, хто саме, він не сказав.

1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. Також це зробив Дмитро Гнап та позафракційний депутат Дмитро Добродомов .