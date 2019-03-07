22:54
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, сьогодні
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Гриценко сказав, кого призначить міністрами

      3534 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко / 24 канал

      31 березня в Україні відбудуться вибори президента України. Анатолій Гриценко вже назвав декілька людей, яких призначить головами міністерств, якщо переможе.

      У прямому ефірі 24 каналу він також заявив, що це має зробити кожен кандидат у президенти.

      Читайте також: Дача та квартири дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко

      НБУ очолить стане Олександр Савченко – економіст, банкір, екс-заступник голови НБУ, екс-виконавчий директор ЄБРР в Україні.


      Олександр Савченко

      Правоохоронні органи очолить Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ, вів справи "діамантових прокурорів", "генерала Пукача" та "судді Зварича".


      Віктор Терпак

      Міністерство оборони очолить Іван Апаршин – екс-керівник управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів.


      Іван Апаршин

      Народна депутатка Світлана Заліщук стане міністеркою закордонних справ.


      Світлана Заліщук

      На посаду Генпрокурора у Анатолія Гриценка є три кандидати, хто саме, він не сказав.

      1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. Також це зробив Дмитро Гнап та позафракційний депутат Дмитро Добродомов.

      blog_ava
      Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      сьогодні
      5459
      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Садовий і Гриценко об'єдналися
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      сьогодні , 22:02 Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      Антон Голобородько 449
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 32212
      Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      сьогодні , 22:00 Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      457
      Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      сьогодні , 21:01 Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      Світлана Попова 522
      Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      сьогодні , 20:00 Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      Євгенія Мазур 5459
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук