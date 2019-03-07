Добродомов знімає свою кандидатуру з виборів президента України

Позафракційний нардеп Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Політик 7 березня подасть відповідну заяву до Центральної виборчої комісії.

При цьому Добродомов опублікував у Facebook спільне фото з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком. Тож можна припустити, що політик знявся з виборів саме на користь Гриценка.

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Раніше Гриценко назвав 5 кандидатів у президенти, з якими веде переговори про об'єднання. Серед них політик називав і Добродомова.

Окрім Добродомова, на користь Гриценка з виборів знявся міський голова Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий. Політики вирішили об’єднати свої зусилля на виборах президента.

А ще на користь Гриценка з виборів знімається Дмитро Гнап, якого у президенти висувала партія "Сила людей".

Про намір знятися з виборів також заявили кандидати Сергій Кривонос та Євгеній Мураєв, проте – не на користь Гриценка.

Хто ще підтримав Гриценка на виборах? Навколо Гриценка, як єдиного кандидата на майбутні президентські вибори, поступово формується так би мовити "Демократична політична платформа". До неї окрім "Громадської позиції" Гриценка та "Самопомочі" Садового, вже долучилися "Рідна країна" Миколи Томенка, "Хвиля" Віктора Чумака, "Європейська партія України" Миколи Катеринчука, "Альтернатива" Єгора Фірсова та "Демократичний альянс".



Гриценка на виборах також підтримали нардепи Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко. Перед цим народні обранці вийшли з фракції БПП.