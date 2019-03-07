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      Добродомов снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины

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      Добродомов снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины
      Добродомов снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины / Facebook-страница Дмитрия Добродомова

      Внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины. Политик 7 марта подаст соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию.

      При этом Добродомов опубликовал в Facebook совместное фото с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко. Поэтому можно предположить, что политик снялся с выборов именно в пользу Гриценко.

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      Ранее Гриценко назвал 5 кандидатов в президенты, с которыми ведет переговоры об объединении. Среди них политик называл и Добродомова.

      Кроме Добродомова, в пользу Гриценко снялся с выборов городской голова Львова, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый. Политики решили объединить свои усилия на выборах президента.

      А еще в пользу Гриценко с выборов снимается Дмитрий Гнап, которого в президенты выдвигала партия "Сила людей".

      О намерении сняться с выборов также заявили кандидаты Сергей Кривонос и Евгений Мураев, однако – не в пользу Гриценко.

       

       

      Кто еще поддержал Гриценко на выборах?
      Вокруг Гриценко, как единого кандидата на будущие президентские выборы, постепенно формируется так сказать "Демократическая политическая платформа". К ней, кроме "Гражданской позиции" Гриценко и "Самопомочи" Садового, уже присоединились "Рідна країна" Николая Томенко, "Хвиля" Виктора Чумака, "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука, "Альтернатива" Егора Фирсова и "Демократический альянс".

      Гриценко на выборах также поддержали нардепы Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко. Перед этим народные избранники вышли из фракции БПП.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК Анатолий Гриценко Дмитрий Добродомов
      Источник: 24 канал
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