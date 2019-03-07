Дмитрий Гнап снимает свою кандидатуру с президентских выборов

Дмитрий Гнап подал заявление в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с президентских выборов 2019.

ЦИК может принять решение о снятии кандидата до конца 8 марта, пишет "Радио Свобода".

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Накануне экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Позже, на съезде партии "Сила людей" Гнапа призвали снять свою кандидатуру с выборов.

К слову, 7 марта – последний день, когда кандидаты могут сняться с выборов

Пока о намерении сняться с избирательной гонки заявили Сергей Кривонос, Евгений Мураев, Дмитрий Гнап, Андрей Садовый и Дмитрий Добродомов. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления лишь Кривоноса и Садового.



